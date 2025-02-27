156 захисників з Тернополя отримають фінансову підтримку на спорядження та лікування: Сергій Надал

У Тернополі військовослужбовці отримують фінансову підтримку на лікування, реабілітацію та придбання спорядження. 148 військових одержать одноразову виплату для забезпечення необхідним обладнанням. Від початку року таку допомогу вже отримали 858 захисників громади, а минулого року – 3198 військових.

Фінансову підтримку у розмірі 15 тисяч гривень на лікування та реабілітацію отримають вісім військовослужбовців. З початку 2024 року кошти надані 49 захисникам, а торік – 295 військовим.

“Підтримка військовослужбовців та забезпечення їхніх потреб залишається одним із головних завдань громади. Кожен захисник має отримати належну допомогу для виконання свого обов’язку та відновлення здоров’я”, – зазначив міський голова Сергій Надал.

Військовослужбовці, які брали або беруть участь у бойових діях чи забезпеченні оборони України та потребують лікування через поранення, контузію, травму або каліцтво, можуть подати документи для отримання допомоги. Прийом заяв здійснюється у відділі звернень на вулиці Листопадова, 6 у робочі дні.

Програма фінансової підтримки військовослужбовців діє на постійній основі. Документи опрацьовуються згідно з встановленим порядком, а виплати здійснюються після їх розгляду відповідною комісією.

Новина від пресслужби.