140 будинків у Тернополі півтори доби будуть без гарячої води

У перші дні червня близько 140 будинків у Тернополі півтори доби залишаться без гарячої води. У “Тернопільміськтеплокомуненерго” повідомили, що відновити ГВП планують до 7:00 год 2 червня.

У місті стався порив трубопроводів. Через це гаряче водопостачання зупинили у будинках за адресами: