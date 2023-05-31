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140 будинків у Тернополі півтори доби будуть без гарячої води

31.05.2023

Ірина Нова

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Новини, Тернопільська міська громада

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У перші дні червня близько 140 будинків у Тернополі півтори доби залишаться без гарячої води. У “Тернопільміськтеплокомуненерго” повідомили, що відновити ГВП планують до 7:00 год 2 червня.

У місті стався порив трубопроводів. Через це гаряче водопостачання зупинили у будинках за адресами:

  • вул. 15 Квітня 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 1, 3, 3б, 5, 5б, 7, 9
  • вул. Київська, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18,
  • вул. Братів Бойчуків, 1, 1а, 17, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15,
  • вул. Куліша, 1, 3, 4, 8, 10,
  • вул. Симоненка вулиця, 1, 3, 5, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20
  • вул. Курбаса вулиця, 2, 4, 6, 5, 9, 11
  • бульв. Вишневецького, 3, 5, 7, 2, 4
  • вул. Морозенка, 1, 3, 5, 7,
  • вул. Володимира Великого, 3, 5, 7, 4, 6, 10
  • вул. Лепкого, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14,
  • вул. Тарнавського 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 2, 4, 1, 3, 5,8
  • вул. Гузара, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 10, 12
  • вул. Смакули вулиця, 1
  • вул. Захисників України, 1, 2, 3, 5
  • просп. Злуки, 53, 55, 57, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43.

 

Теги: Тернопіль, водопостачання, КП "Тернопільміськтеплокомуненерго", В "Тернопільміськтеплокомуненерго" у сіті-боті "Назар"

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