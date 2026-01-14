14 січня   ювілей  у директора ПП «ОП «Іванівське» Василя Івановича Теремка

Життєвий і професійний шлях Василя Івановича бере початок у селі Копачинці Городенківського району на Івано-Франківщині, де він народився і зростав. Вищу освіту здобував у Чернівецькому державному університеті, що відіграв важливу роль у формуванні його світогляду та фахових орієнтирів. Саме в студентські роки відбулося знайомство з майбутньою дружиною Галиною, з якою він створив міцну сім’ю.

У свій час Василь Іванович працював у пресі в Теребовлі, Тернополі, Києві, займався видавничою та науково-педагогічною діяльністю, викладав студентам Інституту журналістики Київського університету імені Тараса Шевченка. За свою працю удостоєний звання «Заслужений працівник культури України».

Мабуть, і не думав тоді пан Василь, що життєві обставини приведуть його до кардинальних змін і спонукають узяти на себе відповідальність за розвиток аграрної справи, розпочатої досвідченим багаторічний аграрієм Антоном Білком.

І ось Василь Теремко переїжджає з Києва до Іванівки й разом із колективом береться за важку, але благородну хліборобську справу. На щастя, сьогодні нашому вмілому керівникові все вдається. Він дбає про колектив, орендодавців, розвиток соціальної сфери у громаді. Є благодійником і меценатом, підтримує Збройні сили України та людей, яким у ці складні часи так потрібні допомога й людське розуміння.

Надійною опорою для Василя Івановича є родина — дружина Галина, донька Наталя, син Віктор, онуки Анастасія, Денис, Максим та правнучка Мія.

Тож нехай у ці ювілейні дні міцні січневі морози додають сили духу й життєвої витривалості, а сніг замітає усі негаразди й турботи. Бо сніжна зима — мов бальзам для поля. А майбутня колосиста нива нехай стане головною надією доброго хлібороба Василя Теремка. Адже загальновідомо: буде хліб — буде й пісня.

Тому зичимо шановному господареві передусім мирного неба над Україною, стиглого колосу й щедрих врожаїв, добрих показників у веденні господарства, підтримки від найрідніших і сумлінної праці від тих, хто трудиться поруч. Міцного здоров’я, добробуту й довголіття Вам, Василю Івановичу. Божої благодаті та благословення у всіх добрих справах і починаннях.

Працівники і пайовики ПП «ОП «Іванівське»

Колектив редакції газети «Свобода» приєднується до привітань нашого колеги – журналіста, творчої особистості, а віднедавна ще й аграрія, менеджера, мецената Василя Теремка. Хай доля Вам, Василю Івановичу, посилає наснагу, добро, здоров’я. Довгих Вам років, плідної праці на сільськогосподарській ниві для людей, для України.