13.04.2023 23:31

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14 квітня у Тернополі на окремих вулицях лататимуть ями на дорогах

13.04.2023

Роман Васильович

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Новини, Події

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На семи вулицях Тернополя 14 квітня ремонтуватимуть дороги.

Про це повідомили в Тернопільській міській раді.

Для належного утримання доріг та забезпечення безпечного проїзду громадського і приватного транспорту, у Тернополі 14 квітня будуть проводитися роботи з ліквідації ямковості доріг, — йдеться у повідомленні.

Зважаючи на сприятливу погоду, працівники підрядної організації  упродовж дня здійснюватимуть роботи за адресами:

  • вул. Івана Мазепи;
  • вул. Бережанська;
  • вул. Львівська;
  • вул. Володимира Лучаковського;
  • вул. Володимира Громницького;
  • вул. Миру;
  • вул. Володимира Винниченка.

У міській раді просять водіїв взяти до уваги дану інформацію та наперед планувати свій маршрут.

Джерело: 20 хвилин

Теги: ремонт дороги

Коментарі

  1. А чи будуть коли ремонтувати тротуари? Наприклад на Злуки, непарний бік. Або на Промисловій біля території фармацевтичної фабрики. Та таких місць у місті сотні.

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