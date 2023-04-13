14 квітня у Тернополі на окремих вулицях лататимуть ями на дорогах

На семи вулицях Тернополя 14 квітня ремонтуватимуть дороги.

Про це повідомили в Тернопільській міській раді.

Для належного утримання доріг та забезпечення безпечного проїзду громадського і приватного транспорту, у Тернополі 14 квітня будуть проводитися роботи з ліквідації ямковості доріг, — йдеться у повідомленні.

Зважаючи на сприятливу погоду, працівники підрядної організації упродовж дня здійснюватимуть роботи за адресами:

вул. Івана Мазепи;

вул. Бережанська;

вул. Львівська;

вул. Володимира Лучаковського;

вул. Володимира Громницького;

вул. Миру;

вул. Володимира Винниченка.

У міській раді просять водіїв взяти до уваги дану інформацію та наперед планувати свій маршрут.