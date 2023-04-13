14 квітня у Тернополі на окремих вулицях лататимуть ями на дорогах

Про це повідомили в Тернопільській міській раді.
Для належного утримання доріг та забезпечення безпечного проїзду громадського і приватного транспорту, у Тернополі 14 квітня будуть проводитися роботи з ліквідації ямковості доріг, — йдеться у повідомленні.
Зважаючи на сприятливу погоду, працівники підрядної організації упродовж дня здійснюватимуть роботи за адресами:
У міській раді просять водіїв взяти до уваги дану інформацію та наперед планувати свій маршрут.
Коментарі
А чи будуть коли ремонтувати тротуари? Наприклад на Злуки, непарний бік. Або на Промисловій біля території фармацевтичної фабрики. Та таких місць у місті сотні.