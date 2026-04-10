На Тернопільщині сусід вкрав гроші

До співробітників відділу поліції №1 міста Бережани звернулася жителька одного з сіл Козівської громади про те, що з її помешкання було викрадено 1300 доларів. У вчиненому жінка запідозрила сусіда, котрий часто навідувався до її чоловіка і разом з ним розпивали алкогольні напої. У ході оперативних заходів поліцейські встановили, що причетний до вчинення майнового злочину 57-річний односелець заявниці. Зловмисник скористався моментом, коли господар після спільного чаркування заснув, заліз до сховку і викрав гроші.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження відповідно до частини 4 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисникові загрожує до восьми років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

