10.04.2026 18:43

На Тернопільщині сусід вкрав гроші

10.04.2026

Вишнева Галина

36

Кримінал, Новини

До співробітників відділу поліції №1 міста Бережани звернулася жителька одного з сіл Козівської громади про те, що з її помешкання було викрадено 1300 доларів. У вчиненому жінка запідозрила сусіда, котрий часто навідувався до її чоловіка і разом з ним розпивали алкогольні напої. У ході оперативних заходів поліцейські встановили, що причетний до вчинення майнового злочину  57-річний односелець заявниці. Зловмисник скористався моментом, коли господар після спільного чаркування заснув, заліз до сховку і викрав  гроші.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження відповідно до частини 4 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисникові загрожує до  восьми років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

