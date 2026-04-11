«Великодня веселка» від «Контінентал» вдесяте об’єднала учасників навколо традиції писанкарства

«Контінентал Фармерз Груп» спільно з Національною скаутською організацією України «Пласт» уже вдесяте провела щорічний проєкт «Великодня веселка». Серія майстер-класів із писанкарства для дітей відбулася на теренах присутності компанії в Тернопільській, Львівській, Хмельницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. У 2026 році захід охопив майже 1,2 тис. учасників на 26 локаціях, зокрема — в освітніх закладах, реабілітаційних центрах, а також безпосередньо на виробничих базах і в офісах «Контінентал» — аби долучитися могли й діти співробітників компанії.

«Великодня веселка» реалізується з 2017 року та покликана передати молодому поколінню знання про давнє ремесло писанкарства і пов’язані з ним великодні звичаї. Участь у майстерках є безоплатною — «Контінентал» повністю бере на себе організаційне забезпечення, логістику та придбання матеріалів, а інструктори з «Пласту» безпосередньо проводять заняття.

Упродовж майстер-класів учасники не лише опановували техніки розпису писанок, а й дізнавалися про символіку орнаментів та їхнє місце в українській культурній традиції. Для частини присутніх — як дітей, так і дорослих — це був перший подібний досвід. Однак є й ті, хто з нетерпінням чекає події і незмінно долучається до неї з року в рік. Загалом же для «Контінентал Фармерз Груп» реалізація проєкту стала не просто постійною частиною соціальної відповідальності, а невід’ємним атрибутом підготовки до Великодніх свят.

«Великодня веселка» — це щорічна можливість разом із громадами згадати про цінність живої традиції. Ми радіємо, що проєкт із кожним разом залучає все більше учасників і що поруч із дітьми до писанкарства нерідко долучаються їхні батьки, — розповідає Тарас Кусень, провідний менеджер відділу КСВ «Контінентал», координатор проєкту. — Особливо важливими такі об’єднавчі заходи стають в сьогоднішній час, який вимагає від українців неабиякої стійкості, сили духу та національної свідомості».

Ірина СТАХУРСЬКА