13 областей закупили автобуси за програмою «Шкільний автобус» у цьому році

219 шкільних автобусів закупили тринадцять областей для безпечного перевезення учнів за державною програмою «Шкільний автобус». Їхня загальна вартість — 760 млн гривень, повідомляється на Урядовому порталі.

«Державна програма «Шкільний автобус» виконує соціальну функцію та водночас стимулює машинобудування. Навіть в умовах війни Уряд виділив 1,2 млрд грн для закупівлі шкільних автобусів українського виробництва. Завдяки цьому підприємства матимуть замовлення, люди – роботу, а діти – безпечний та комфортний транспорт», – зазначила Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Загалом цього року планується придбати близько 500 автобусів. Частину вартості покриє співфінансування з місцевих бюджетів. До програми закупівель вже долучились тринадцять областей: Київська область – закупила 41 автобус; Дніпропетровська – 34; Вінницька – 30;

Миколаївська – 25; Харківська – 21; Житомирська – 16; Львівська -14; Черкаська -11; Хмельницька – 9; Волинська – 8; Сумська – 7, Кіровоградська – 2, Одеська – 1. Як бачимо, у цьому переліку Тернопільської області немає.

Оновлення шкільного автопарку є ключовим інфраструктурним компонентом політики «Школа офлайн», яку впроваджує Міністерство освіти і науки. Її мета – забезпечити учням можливість безпечно та комфортно навчатися в очному форматі.

«Нещодавно Уряд виділив дотацію в розмірі 215 мільйонів гривень для закупівлі шкільних автобусів та 5 мільярдів на шкільні укриття. До цього спрямував субвенції – 1 млрд грн і 2,5 млрд грн відповідно. Це ті інфраструктурні рішення, які дають змогу нашим дітям здобувати якіснішу освіту, доїжджаючи до більших шкіл. Також це можливість повернутися до очного навчання дітям, які живуть у прифронтових та прикордонних з росією громадах. Ворог хоче позбавити Україну майбутнього, тому інвестиції в освіту сьогодні дуже важливі. Ми хочемо забезпечити молодим українцям можливості для навчання і розвитку попри війну», – повідомив заступник Міністра освіти і науки Андрій Сташків.

Закупівлі відбуваються в е-каталозі Prozorro Market у співпраці з державною установою «Професійні закупівлі», що дозволяє купити шкільний транспорт максимально ефективно, конкурентно та швидко.

«Минулоріч через Prozorro Market вже придбали 531 шкільний автобус. Це був успішний проект. Проте через регулярні російські обстріли та руйнування інфраструктури, потреба у якісному шкільному транспорті досі є дуже актуальною. Адже діти мають навчатися у школах з укриттям та мати можливість без проблем дістатися туди. Саме тому команда Професійних закупівель докладає максимум зусиль, аби цього року так само громади могли швидко, ефективно та конкурентно придбати необхідний транспорт для школярів», – пояснює Євген Якубовський, директор Професійних закупівель.

Нагадаємо, програма «Шкільний автобус» реалізується Міністерством освіти і науки України у співпраці із Міністерством економіки через Prozorro Market, і є частиною національної політики «Зроблено в Україні», яку ініціював Президент Володимир Зеленський.