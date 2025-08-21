Василь із позивним «Турист»: орден, розвідка і врятовані побратими

Василь із позивним «Турист» служить у війську з 2016 року. Сьогодні він заступник командира стрілецької роти, а за плечима має досвід, що робить його наставником для новоприбулих бійців.

Василь закінчив університет Повітряних сил ім. І. Кожедуба та розпочинав службу у 25-й окремій повітряно-десантній бригаді. Повномасштабне вторгнення застав його в Авдіївці, де одразу включився в оборону міста.

Після нетривалого відпочинку вдома він повернувся на фронт. Каже, що у цивільному житті не зміг себе знайти: «Тут є братерство і прозорість». Його шлях продовжився вже у стрілецькому підрозділі, де відповідає за розвідку й організацію позицій.

За знищення ворожої авіації Василь отримав орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Але для нього найбільша цінність – врятовані життя побратимів: «Головне – що вони живі». Саме це, переконаний воїн, і є причиною залишатися на службі далі.