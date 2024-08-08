Новий штам коронавірусу “FLiRT” в рази швидше передається, ніж попередні варіанти цієї інфекції

Новий штам коронавірусу з умовною назвою “FLiRT” передається від людини до людини швидше, ніж попередні варіанти цієї інфекції. Лікарі радять вакцинуватись, щоб запобігти захворюванню, повідомляє “Укрінформ” з посиланням на інформацію заступника міністра охорони здоровʼя, головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна.

Поки що новий штам був зафіксований у трьох пацієнтів: один випадок у Івано-Франківській області та два – у Києві. За словами експерта, новий штам краще уникає імунної відповіді організму, хоча зберігає всі “класичні” симптоми:

зростання температури тіла людини у перші дні, коли FLiRT потрапляє в організм;

поява кашлю;

головний біль;

больові відчуття у мʼязах.

На думку головного держсанлікаря, якщо людина отримала бустерну дозу вакцини, ризик захворіти зменшується.

Як зазначив головний держсанлікар, коронавірус постійно мутує, так само, як і віруси грипу. Перші повідомлення про появу нового субваріанту, який отримав назву FLiRT, почали зʼявлятися ще у березні цього року, а влітку багато країн почали повідомляти про зростання захворюваності на ковід, зокрема США заявили про зростання захворюваності на 25%.

Наразі, як зазначив Кузін, попри те, що ВООЗ офіційно ще не надала оцінок щодо зростання захворюваності на ковід та новий штам FLiRT, є повідомлення від цієї організації, що поточна вакцина, яка використовується для профілактичних щеплень як у світі, так і в Україні, є ефективною.

За словами Кузіна, вакцина проти ковіду є в Україні в кількості пів мільйона доз, і вона доступна. Також, як додав він, ВООЗ оновила рекомендації щодо вакцинації, і Україна так само оновила свої національні рекомендації.

“Зараз дещо спрощений механізм отримання вакцини. Людина, яка має супутні неінфекційні захворювання, такі як цукровий діабет, надмірну вагу або серцево-судинні захворювання, або онкологічні захворювання, повинна отримати однократне щеплення. Це базовий курс вакцинації, і потім такій людині рекомендується щорічний один бустер. Для медпрацівників, працівників сфери обслуговування така сама рекомендація, враховуючи їхній професійний ризик і достатню кількість контактів”, – розповів Кузін.

Так само, за його словами, для людей, які не мають супутніх неінфекційних захворювань, достатньо однократної вакцинації як базового курсу.

“По суті, ми відійшли від цієї двократної вакцинації і певної кількості бустерів кожні пів року для деяких груп, тому зараз такі рекомендації спрощені. Тому, якщо людина не має супутніх неінфекційних захворювань, вона може щепитися однократно, і цього буде достатньо. Якщо є – тоді радимо робити щеплення щорічно”, – сказав Кузін.

Він додав, що новий штам ковіду діагностується так само швидкими тестами і лабораторними методами.