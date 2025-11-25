105-та бригада ТрО повідомила про значні втрати окупантів за тиждень: знищено техніку, укриття та живу силу ворога

Бійці 105-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ оприлюднили тижневе зведення про втрати російських окупаційних військ. У підрозділі наголошують, що всі результати підтверджені відеодоказами та радіоперехопленнями.

За даними бригади, протягом останніх семи днів українські оборонці завдали ворогу суттєвих втрат у живій силі:

12 російських військових ліквідовано,

26 поранено.

У зведенні перераховано види та кількість ворожого озброєння й техніки, яку вдалося знищити за тиждень:

40 легкових автомобілів;

1 вантажівка;

3 мотоцикли;

5 антен зв’язку;

1 БпЛА-бомбер «Пиранья»;

6 БпЛА типу «Шахед-Гербера»;

1 БпЛА «ZALA»;

1 РЛС «Силок»;

1 комплекс РЕБ «КОП-2»;

2 камери спостереження.

Підрозділи 105-ї бригади також успішно працювали по інженерних спорудах та ворожих позиціях. Зокрема, зафіксовано ураження:

1 складу боєприпасів,

70 укриттів.

Крім того, пошкоджено й знищено російські бліндажі, взводно-опорні пункти, спостережні пости та склади майна.

У бригаді підкреслили, що результати стали можливими завдяки щоденній відданій роботі кожного військовослужбовця: