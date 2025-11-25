105-та бригада ТрО повідомила про значні втрати окупантів за тиждень: знищено техніку, укриття та живу силу ворога

Бійці 105-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ оприлюднили тижневе зведення про втрати російських окупаційних військ. У підрозділі наголошують, що всі результати підтверджені відеодоказами та радіоперехопленнями.
За даними бригади, протягом останніх семи днів українські оборонці завдали ворогу суттєвих втрат у живій силі:
У зведенні перераховано види та кількість ворожого озброєння й техніки, яку вдалося знищити за тиждень:
Підрозділи 105-ї бригади також успішно працювали по інженерних спорудах та ворожих позиціях. Зокрема, зафіксовано ураження:
Крім того, пошкоджено й знищено російські бліндажі, взводно-опорні пункти, спостережні пости та склади майна.
У бригаді підкреслили, що результати стали можливими завдяки щоденній відданій роботі кожного військовослужбовця:
«Дякуємо кожному воїну нашої бригади та приданих підрозділів за відвагу, професіоналізм і щоденний внесок у спільну справу — захист України!»