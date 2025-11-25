25.11.2025 22:17

105-та бригада ТрО повідомила про значні втрати окупантів за тиждень: знищено техніку, укриття та живу силу ворога

25.11.2025

Галина Кіт

28

Суспільство, Війна з рф, Теми, Новини

Бійці 105-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ оприлюднили тижневе зведення про втрати російських окупаційних військ. У підрозділі наголошують, що всі результати підтверджені відеодоказами та радіоперехопленнями.

За даними бригади, протягом останніх семи днів українські оборонці завдали ворогу суттєвих втрат у живій силі:

  • 12 російських військових ліквідовано,
  • 26 поранено.

У зведенні перераховано види та кількість ворожого озброєння й техніки, яку вдалося знищити за тиждень:

  • 40 легкових автомобілів;
  • 1 вантажівка;
  • 3 мотоцикли;
  • 5 антен зв’язку;
  • 1 БпЛА-бомбер «Пиранья»;
  • 6 БпЛА типу «Шахед-Гербера»;
  • 1 БпЛА «ZALA»;
  • 1 РЛС «Силок»;
  • 1 комплекс РЕБ «КОП-2»;
  • 2 камери спостереження.

Підрозділи 105-ї бригади також успішно працювали по інженерних спорудах та ворожих позиціях. Зокрема, зафіксовано ураження:

  • 1 складу боєприпасів,
  • 70 укриттів.

Крім того, пошкоджено й знищено російські бліндажі, взводно-опорні пункти, спостережні пости та склади майна.

У бригаді підкреслили, що результати стали можливими завдяки щоденній відданій роботі кожного військовослужбовця:

«Дякуємо кожному воїну нашої бригади та приданих підрозділів за відвагу, професіоналізм і щоденний внесок у спільну справу — захист України!»

 

Теги: втрати окупантів, 105 окрема бригада територіальної оборони ЗСУ

© 2014-2025. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
