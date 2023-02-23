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100-річний ювілей відзначила довгожителька з Лановець (фото)

23.02.2023

Роман Васильович

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Новини, Події

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Сьогодні cвій поважний 100-річний ювілей святкує корінна ланівчанка Ніна Леонтіївна Мельник.

Вона є очевидицею багатьох історичних подій минулого століття, носієм наших традицій та, безсумнівно, глибокої життєвої мудрості, адже чимала пережила на своєму віку.

На гостину до ювілярки сьогодні завітали рідні. Від імені Лановецької громади вітання іменинниці адресував заступник міського голови Олег Казмірчук.

«Кожен такий ювілей є гордістю нашої громади, у кожного ювіляра своя історія, свої секрети довголіття. Від щирого серця вітаємо ювілярку та вклоняємося її життєвій мудрості та багатому досвіду. Бажаємо міцного здоров’я, щастя, родинного затишку і, найголовніше, зустріти перемогу!», – йдеться у дописі на сторінці Лановецька міська рада ǀ Lanivtsi City Council у соцмережі «Фейсбук».

Ми приєднуємось до вітань на адресу довгожительки та бажаємо їй багато здоров’я та Божої опіки.

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Джерело: Тернополянни

Теги: 100-річний ювілей, Ніна Мельник

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