10 тисяч гривень компенсації моральної шкоди стягнули з кривдника

До Бучацького бюро правничої допомоги звернувся Василь Іванович. Він розповів, що між ним та знайомим його односельчанина сталася сварка, після якої останній вхопив палицю та побив його.

Внаслідок побиття Василь Іванович отримав легкі тілесні ушкодження. Чоловік звернувся до поліції. Там відкрили кримінальне провадження – за заподіяння умисного легкого тілесного ушкодження (ч.1 ст.125 КК України). Таким чином він отримав статус потерпілого в кримінальному провадженні.

Оскільки чоловік має низький дохід, держава гарантує йому безоплатне представництво інтересів у суді. Справу доручили адвокату Роману Бахіру, який співпрацює з системою БПД.

Адвокат вивчив обставини справи та підготував позовну заяву до суду, в якій просив стягнути з кривдника моральну компенсацію в розмірі 10 тисяч гривень.

Суд розглянув справу та задовольнив позов Василя Івановича, повідомили на сайті БПД. Тепер кривдник має сплатити 10 тисяч гривень компенсації моральної шкоди.