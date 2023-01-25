10 ідей витончених подарунків на День закоханих: для нього та для неї

Створити святковий настрій на День Святого Валентина допомагають чарівні, ні до чого не зобов’язувальні подарунки. Звісно, дуже важливо вручати дарунки від щирого серця, але й за такої умови бажано, щоб навіть звичайний золотий ланцюжок дивував витонченістю та оригінальністю. Пропонуємо розглянути 5 варіантів подарунків для жінок та 5 для чоловіків, щоб спростити процес вибору перед прийдешнім святом.

Подарунки для жінок

Перш за все подарунки повинні бути романтичними, адже це свято відзначають здебільшого романтичні натури. Але навіть суворим принциповим леді напевно що будуть приємні чарівні прояви уваги у вигляді сердечка-валентинки. До стандартної листівки можна додати:

Золотий ланцюжок жіночий — може бути представлений в класичному варіанті або з декоративними каменями. Також романтично на ланцюжку виглядають невеликі кулончики у формі серця чи амурчиків.

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Косметика — найпростіше дарувати, коли гарно знаєш, що саме потрібно. В інших випадках зупиняються на універсальних подарунках — пінка чи ароматичні бомбочки для ванни, лосьйон для тіла тощо. Модний аксесуар — такі подарунки здебільшого представлені у великому асортименті, тому зазвичай не викликає труднощів підібрати стильний гаманець, гарну сумочку чи милу хустинку до нового пальто коханої. Тим паче, що в сучасних дівчат завжди чимало збережених “хотілок” у спеціальній теці в Інстаграм. Солодощі — на День Закоханих без них практично неможливо обійтися. Якщо планується виключно солодкий подарунок, що буде доволі доречним для пар, які лише починають свої стосунки, то варто підібрати щось чимале та естетичне, з великою кількістю різних смаколиків. Сертифікати — для жінок більше підійдуть салонні процедури, спільні фотосесії або подорожі в улюблені місця. Дівчатам будуть цікаві відвідини кінотеатру, боулінг-клубу, кінна прогулянка. За необхідності сертифікат чудово доповнить цепочка золота жіноча та букет троянд.

Не романтичними, але дуже практичними і потрібними можна вважати подарунки з категорії гаджетів. Хоча якщо до нового телефона чи ноутбука причепити миле сердечко, то такий презент здатен навіяти романтичні почуття.

Подарунки для чоловіків

Якщо жінкам першочергово важлива романтика, то чоловікам — практичність. Тому для чоловічої аудиторії варто підбирати подарунки з наступних категорій:

Парфумерія — чоловікам часто шкода витрачатись на такі дрібнички, як туалетна вода чи парфуми. В таких випадках жінці найкраще взяти ініціативу у свої руки. Якщо невідомо, який саме парфум у коханого улюблений, тоді доведеться вгадувати. Косметика — така сама ситуація, як і з парфумерією. Якщо відомо, чим чоловік користується, то все просто. Якщо ні — варто підбирати універсальні набори для гоління чи догляду за чоловічою шкірою. Прикраси — чоловікам теж дуже підходять і подобаються ювелірні вироби. Підібрати потрібний варіант зовсім не складно, особливо якщо цікавлять золоті ланцюжки, які сьогодні представлені в асортименті, різної ширини, довжини, фактури, з кулонами чи підвісками. Подарунки своїми руками — деяким чоловікам приємно мати при собі якусь згадку про кохану. Для таких чуттєвих натур доцільно підготувати власноруч вишитий чи зроблений оберіг, сплести браслет чи зв’язати для телефона захисний чохол. Сертифікати — на День Закоханих можна придбати іменне запрошення на улюблену спортивну гру, відвідати разом лазню чи побувати у барбершопі. Також є безліч інтернет-ресурсів, які дають можливість за невелику вартість відвідати різноманітну віртуальну реальність.

Для надмірно практичних чоловіків чудово підійде новенький повербанк або стильний планер. Доповнити подарунок можна солодощами чи креативною листівкою.