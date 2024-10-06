10 фактів про котів, які ви могли не знати

Якщо ви маєте вдома кота, ви, мабуть, багато знаєте про цих милих тварин. Втім, є деякі цікаві факти про котів, що ви навіть і не підозрювали. Пропонуємо вам з ними ознайомитися:

Факт №1: ваш кіт може бути набагато старшим, ніж ви думаєте. У віці 1 року кішка досягає еквівалентної зрілості 15-17-річного підлітка.

Переважно кішки живуть 16-18 років. Однак є і довгожителі. Найстарішим котом, який потрапив до Книги рекордів Гіннеса, вважають чотирилапого муркотуна, на ім’я Пафф. Цей котик прожив аж 38 років і 3 дні!

Факт №2: коти не можуть впізнати себе у дзеркалі. Реакція домашніх тварин на своє відображення насправді одна з найцікавіших: одні лякаються, інші граються, треті намагаються напасти на ворога. Це відбувається саме тому, що, як показали деякі експерименти, проведені на різних видах ссавців, включаючи собак і котів, вони не впізнають себе в дзеркалі (на відміну від дельфінів, мавп і слонів). Після початкової фази цікавості чи недовіри вони заспокоюються, коли розуміють, що для них немає загрози, а щонайбільше «віртуальний» партнер для їхніх ігор.

Факт №3: кіт побував у космосі. Так, так, саме у космосі! 18 жовтня 1963 року кішка Фелісетт, також відома як «Астрокиця», була першою та єдиною кішкою, яка побувала у космосі, і успішно звідти повернулася.

Факт №4: триколірні коти всі практично жіночої статі. Кішки з помаранчевою, білою та чорною плямистою шерстю є самками через генетичні причини. Фактично, це тільки хромосомна аномалія, яка може призвести до того, що шерсть кота буде мати три або більше кольорів, що буває дуже рідко і, на жаль, призводить до безпліддя кішки.

Факт №5: настрій кота визначають за… хвостом та вухами. Наприклад, якщо кіт наляканий, він опустить хвіст, розпушить його, а вуха відтягнуть. Якщо ви прийшли додому, а він підняв хвіст, він радий вас бачити. А якщо його хвіст піднятий і пухнастий, то краще залиште його, поки його гнів не пройде.

Факт №6: кішки бачать не всі кольори. Кажуть, що кішки найкраще бачать синій і жовтий колір. А от червоний і зелений здаються їм відтінками сірого.

Факт №7: коти видають понад 100 різних звуків. Вони їх використовують для спілкування з людьми, а також іншими котами. Але варто зазначити, що, попри те, що коти є вправними вербальними комунікаторами, фізично вони все ще дуже добре спілкуються, використовуючи своє тіло для вираження своїх емоцій.

Факт №8: у котів відбитки пальців не на лапах, а на носі. Це тому, що саме унікальний дизайн морд робить кожного кошеня унікальним. Тому можна сказати, що ці малюнки на морді є маркерами особистості. Можливо, ви вже помітили, що котячі носи холодні, а іноді й липкі. Це пояснюється тим, що саме через ніс відбувається термоконтроль всього тіла кішки.

Факт №9: кішки не відрізняють солодкий смак. Тому не варто тішити їх солодощами, вони цього не оцінять. А все тому, що у котів зменшена кількість смакових рецепторів, що означає, що їм важко сприймати деякі різновиди смаків. Крім того, у кішок немає жодного з двох білків, необхідних для засвоєння інформації про солодкий смак.

Факт №10: коти можуть повертати вуха на 180 градусів. Усе через велику кількість м’язів у котячих вухах. Коти можуть рухати вухами в напрямку до місця, звідки долинають звуки.