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Житель Тернопільщини пропонував хабар поліцейським

18.04.2023

Роман Васильович

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Кримінал, Новини

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Прокурори Кременецької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо місцевого жителя, обвинуваченого у пропозиції і наданні неправомірної вигоди службовій особі (ч. 1 ст. 369 КК України).

Розслідуванням встановлено, що у Шумську поліцейські зупинили КАМАЗ із причепом, навантаженим частково промаркованою деревиною, без відповідних документів. Щоб уникнути перевірки про походження лісопродукції, пасажир автомобіля запропонував працівникам поліції неправомірну вигоду та поклав на переднє пасажирське сидіння поліцейського автомобіля 300 євро. Правоохоронці задокументували злочин. Завершено розслідування, що здійснювали слідчі поліції.

Досудове розслідування за фактом незаконного перевезення лісопродукції ще триває, повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.

Теги: хабар, неправомірна вигода

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