«Зелена карта» на авто – особливості оформлення та використання

Водії, які часто виїжджають за кордон на власному автомобілі, знають, що у них має бути з собою поліс «Зелена карта». Green card є міжнародним договором, який діє в більшості країн Європи й нагадує нашу автоцивілку. Страховка захищає водія від відповідальності при ДТП та діє лише за кордоном. Як в Україні не можна їздити без поліса ОСЦПВ, так і за кордон без «Зеленої карти» не пустять.

Що дає міжнародна страховка на авто і як її оформити

«Зелена карта» повністю покриває відповідальність водія, що законно керує транспортним засобом, під час ДТП, яка відбулася в іншій країні. За умови відсутності такого договору винуватець аварії буде зобов’язаний оплатити ремонт пошкодженого автомобіля за європейським прайсом, а також покрити витрати на лікування постраждалих водія та пасажирів. За наявності «Зеленої карти» компенсувати витрати у всіх подібних випадках буде страхова компанія. Також наявність актуального поліса убезпечує від нарахування штрафів.

Загалом виїзд за кордон без чинної страховки неможливий. Проте на практиці деякі водії оформляють договір на меншу кількість днів, ніж вони фактично планують провести в іншій країні. У такий спосіб вони вводять в оману прикордонників, проте в тому разі, якщо аварія відбудеться в період, не покритий «Зеленою картою», це буде серйозне випробування для водія та його фінансового стану.

Зверніть увагу, що Green card покриває шкоду лише постраждалим в аварії з вини власника страховки. Щоб отримати компенсацію за ремонт вашого автомобіля, потрібний інший поліс. Це може бути стандартний договір КАСКО, дія якого, як правило, поширюється на територію країн ЄС.

Оформити «Зелену карту» можна онлайн, подавши заявку на сайті СК «УНІКА».

Алгоритм дій при ДТП за кордоном для українського водія

Готуючись до подорожі в інші країни, ви маєте не тільки оформити міжнародну страховку, але й дізнатися, як діяти у випадку потрапляння ви ДТП, щоб гарантовано отримати компенсацію.

Зазвичай алгоритм дій досить простий: варто викликати поліцію й залишатися на місці аварії до прибуття представників патрульної служби. Вони вам допоможуть зафіксувати подію й оформити необхідні документи. Якщо в ДТП немає постраждалих, загиблих чи значного пошкодження автомобілів, можна заповнити європротокол самостійно. З оформленням цього документу у водіїв не виникає особливих проблем за кордоном, оскільки бланк уніфікований, тобто його структура однакова в різних країнах.

Важливе зауваження — заповнювати європротокол варто мовою, якою володіє учасник ДТП. Представники МТСБУ радять не підписувати документи, підготовлені поліцією, якщо їх зміст вам не зрозумілий. Якщо підпис необхідно поставити обов’язково, то треба зробити позначку рідною мовою про те, що зміст документа для вас залишився незрозумілим через те, що ви не знаєте мови, якою він складений.

Надалі вам можуть знадобитися деякі інші документи, тому під час фіксації ДТП зробіть такі дії:

сфотографуйте місце події, пошкодження автомобілів та іншого майна;

зафіксуйте координати місця ДТП (геолокаційні дані);

запишіть дані учасників аварії (прізвище та ім’я водія, номер посвідчення, телефон, назву його страхової компанії та номер поліса);

сфотографуйте всі документи, оформлені на місці ДТП (довідка поліції, європротокол тощо).

Якщо ви вважаєте себе винуватцем ДТП, надайте іншому учаснику інформацію про ваш договір міжнародного страхування «Зелена карта».

Якщо ви постраждали в ДТП, наполягайте, щоб винуватець надав копію свого страхового поліса або інформацію про нього та повідомив у свою страхову компанію про подію.