Для головної команди країни підготували нове екіпірування, щоб віддати шану людям, які ведуть боротьбу проти російських загарбників та зібрати додаткові кошти.

Українська асоціація футболу підтримала ініціативу Володимира Зеленського та допоможе зібрати гроші через платформу U24 для відбудови України. Про це повідомив президент організації Андрій Павелко у Facebook.

Для збірної України розробили особливу форму з оригінальними елементами. Перший елемент – унікальне зображення карти України з кордонами у вигляді прапорів країн, які підтримують нас у війні проти російських окупантів. Другий елемент – номери гравців, які зображені у вигляді назв українських населених пунктів, що найбільше постраждали від путінської агресії.