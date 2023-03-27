Збірна України з футболу зіграла перший відбірковий матч до Євро 2024

Їхати до Лондона із заздалегідь капітулянтським настроєм не можна було – принаймні публічно висловлювали оптимістичні прогнози.

Колишній лівий захисник “Шахтаря” та збірної України В’ячеслав Шевчук: “Для мене позитивним результатом матчу Англія – Україна буде 0:1. Переможний гол заб’є Мудрик“.

Вінгер лондонського “Челсі” та збірної України Михайло Мудрик: “Ми збираємося поїхати на “Вемблі” не лише для того, щоб зіграти матч. Ми їдемо за перемогою”.

В.о головного тренера Руслан Ротань: “Ми готові показати чудову гру та будемо битися на полі за той результат, який нас влаштує“.

Це – з царини, так би мовити, ура-оптимізму. Тепер – думка з табору суперників

Гарет Саутгейт, тренер збірної Англії: “Звісно, ми дуже співчуваємо Україні, але завтра зіграємо у футбол і зробимо все для перемоги”.

Водночас опитування на одному зі спортивних сайтів засвідчило, що близько 45% відсотків уболівальників передбачали перемогу Англії з великим рахунком, а близько 25% прогнозували мінімальний виграш господарів …

Матч

Кейн…Кейн…Кейн… Капітан збірної Англії як був справжнім лихом для нашої збірної у чвертьфіналі Євро-2020, двічі вразивши тоді ворота Бущана, так і залишився ним учора. Якщо просто пробігти очима текстову трансляцію матчу, то неважко побачити, що його прізвище миготить практично в кожному ігровому епізоді, починаючи з перших хвилин гри. “Офсайд у Кейна”, “Кейн упав у штрафному українців, свисток мовчить”, “Кейн трохи не дотягнувся до м’яча”. “Після навісу зі штрафного Кейн вискочив з-за спин захисників і не влучив у ворота”. Врешті-решт, небажана для нас кількість загроз переросла у ще більш небажану якість: на 37 хв. Сака навісив на лінію воротарського майданчика, і Кейн, якого упустив Караваєв, переправив м’яч у ворота Трубіна. Поки українці приходили до тями, господарі подвоїли рахунок: на 40 хв. Сака завдав невідпорного удару у верхній кут. Що ж стосується атакувальних потуг підопічних Р.Ротаня, то вони вилилися аж у один неточний удар Мудрика на 43 хв…

Другий тайм не змінив картини на полі: про якусь видимість ініціативи нашим гравцям доводилося хіба що мріяти, хоча рахунок спонукав їх до цього. Англійці ж, як здавалося, вдовольнилися досягнутою перевагою і не надто пнулися зі шкіри, щоб її збільшити. Хоча навіть за такого перебігу матчу могли перемогти з отим самим прогнозованим 45% наших уболівальників великим рахунком, однак на 87 хв. Трубін вдало зреагував на небезпечний удар Галлахера, а вже на першій компенсовній хвилині ще один кривдник збірної України на Євро-2020 – Магуайр – спрямував м’яч головою над поперечиною…

Післямова

Поразка не може втішити, хоча, напевно, лунатимуть голоси стосовно того, що це лише початок кваліфікації й усе ще можливо виправити. Але за рахунок чого? Відповіді на це запитання від наших футболістів у звітному матчі ми не отримали. Зате зайвий раз отримали нагоду переконатися, чого варті надміру оптимістичні прогнози, позбавлені твердого підгрунтя. Коли вони не справджуються, відчуваєш природне розчарування (в даному випадку, все ж, не надто сильне). І стосується це нині не лише футболу…