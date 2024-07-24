«Нива» нічиєю з «Карпатами» завершила другий збір

17 липня тернопільська «Нива» під час другого етапу підготовки до нового сезону провела четвертий контрольний поєдинок. Суперником тернопільських футболістів були львівські «Карпати», які за підсумками минулого сезону Першої ліги здобули пряму путівку до Премʼєр-ліги. Матч завершився результативною нічиєю 3:3.

Поєдинок розпочався доволі динамічно, адже вже перша атака «Карпат» завершилася забитим голом. Після потужного пострілу Амбросія Чачуа воротар тернополян зміг відбити удар, проте першим на добиванні опинився Ян Костенко, якого не заправилами зупинив захисник «Ниви». Суддя призначив пенальті, яке реалізував Іґор Невес – 1:0.

Тернополяни досить швидко зрівняли рахунок. На 5-й хвилині воротар господарів перевів мʼяч на кутовий після удару головою від одного з нападників «Ниви». Після подачі з кутового тернополяни знову пробили по воротах Кожухаря. Голкіпер і цього разу врятував свою команду, проте першим на добиванні виявився Дмитро Галадей – 1:1. На 14-й хвилині Кузик вирвався віч-на-віч з голкіпером тернополян та заробив для своєї команди ще один пенальті. Цього разу до позначки підійшов Павло Полегенько, який вивів «Карпати» вперед – 2:1.

Футболісти «Ниви» не знітилися і змогли не лише зрівняти рахунок, а й вийти вперед. Спочатку відзначився Богдана Козак, а на 25-й хвилині пенальті реалізував Андрій Різник – 2:3.

До перерви моменти ще мали Андрій Різник, але пробив повз стійку воріт та Арсентій Дорошенко, який наважився на удар із 20-ти метрів, проте, пробив вище воріт.

По перерві на 48-й хвилині Гатала розхитав оборону «Карпат», але пробив в руки воротарю. Згодом, Андрій Бей розпочав атаку, відпасував Капустяну, той скинув Різнику, який теж пробив в руки голкіперу «Карпат». Натомість львівські футболісти зуміли зрівняти рахунок. Юрій Тлумак на 53-й хвилині прицільно пробив з-за меж карного майданчика – 3:3.

Львівяни пробували ще атакувати, але безрезультатно, надійно грав Віталій Жупанський, який, проте, на 76-й хвилині необачно зіграв на виході, збивши гравця господарів та отримав червону картку. До завершення матчу, команди обмінялись небезпечними моментами, але забитими м’ячами більше не відзначилися.

«Карпати» (Львів) – «Нива» (Тернопіль) – 3:3 (2:3).

Голи: Іґор Невес, 3 (пен.), Полегенько, 15 (пен.), Тлумак, 53. – Галадей, 5, Козак, 16, Різник, 25 (пен.).

«Нива» (стартовий склад): Ольховий, Бей, Зінь, Демчук, Бац, Капустян, Дорошенко, Гатала, Козак, Галадей, Різник.

Другий етап підготовки «Ниви» до сезону 2024/25 стартував 3 липня і тривав до 17 липня. За цей період команда зіграла чотири поєдинки під час яких здобула дві перемоги, зіграла внічию і один раз зазнала поразки. Різниця забитих та пропущених голів – 11-8.