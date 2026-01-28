Завершився шостий етап Кубка світу з біатлону. Як виступили тернопільські спортсмени

25 січня в Нове-Место (Чехія) завершився шостий етап Кубка світу сезону-2025/26, де пройшли три залікові старти Кубка націй серед чоловіків та жінок: короткі індивідуальні гонки і змішані естафети. Хоча українські біатлоністи не здобули нагород, проте як жіноча, так і чоловіча збірні змогли взяти у скарбничку залікові очки.

На цьому етапі Кубка світу чоловічій збірній України вдалося додати до свого активу одразу 562 очки. Завдяки цьому результату «синьо-жовті» змогли відіграти одну позицію в рейтингу та піднятися на 11-те місце.

Покращити свою позицію в рейтингу також змогла й жіноча збірна України, яка завдяки результатам короткої індивідуальної гонки та змішаних естафет вдалося набрати 576 балів і піднятися на 14-те місце.

Нагадаємо, що позиції в Кубку націй важливі для збірних, адже визначають квоту на наступний сезон: місця з 6-го по 10-те дають п’ять особистих квот, а з 11-го по 17-те – чотири.

У короткій індивідуальній гонці 22 січня тернопільський біатлоніст Віталій Мандзин повторив найкращий результат сезону і 3-ма хибами фінішував на 15-му місці. Загалом коротка індивідуальна гонка принесла збірній України 317 очок.

Серед жінок найбільше залікових балів принесла коротка індивідуальна гонка 23 січня, під час якої троє українок потрапили до залікової зони – 331 очко.

В одиночній змішаній естафеті збірна України 24 січня у складі Віталія Мандзина та Олени Городної після дискваліфікації Німеччини посіла 5 місце. Ця гонка принесла 155 пунктів.

Того ж дня у класичній естафеті Україна у складі Олександри Меркушиної, Юлії Джими, Антона Дудченка і Тараса Лесюка посіла 14 місце. Цей результат дав змогу поповнити залік 90 очками.

25 січня у чоловічому мас-старті Віталій Мандзин із двома штрафними колами фінішував на 23 місці.

Вже 6–22 лютого українські, у тому числі й тернопільські біатлоністи, візьмуть участь в Олімпійських іграх 2026 (Антгольц-Антерсельва, Італія).

Чоловічу збірну України з біатлону на Олімпіаді-2026 представлятимуть: Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Богдан Борковський, Антон Дудченко, Тарас Лесюк. Жіночу – Христина Дмитренко, Юлія Джима, Дарина Чалик, Олена Городна та Олександра Меркушина.

Наступний етап Кубка світу з біатлону відбудеться після Олімпійських ігор. Змагання у фінському Контіолахті триватимуть з 5 до 8 березня. До заліку Кубка націй нараховуватимуть очки за індивідуальну гонку та класичну естафету.