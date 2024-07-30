Завдяки грантам на Тернопільщині втілюються більше 680 бізнес-проєктів, які матимуть 1,5 тис. нових робочих місць

Державна служба зайнятості супроводжує реалізацію урядового проєкту єРобота за напрямками “Власна справа” і “Грант для ветеранів та їх подружжя” на створення або розвиток власного бізнесу. Основна вимога їх надання – створення нових робочих місць.

“Власна справа”

За програмою єРобота «Власна справа» (50-250 тис. грн) на Тернопільщині вже цьогоріч прийнято 170 позитивних рішень щодо реалізації бізнес-планів у сферах торгівлі, обробки деревини, обслуговування автомобілів, стоматології, подології, грумінгу, медицини, пошиття весільних суконь і дизайнерських сумок, виготовлення напівфабрикатів і сушених морепродуктів та ін. Заплановано створити 336 робочих місць.

Загалом від липня 2022 року у регіоні реалізовуються 657 проєктів учасників цієї програми. Серед переможців грантової програми є переселенці та релоковані підприємства. Загальна сума грантової допомоги – понад 154 млн грн.

Це також бізнеси з виготовлення меблів, виробів з дерева та текстилю, напівфабрикатів і готової їжі, хлібобулочної продукції, іграшок; медичних та соціальних послуг, фермерства, садівництва, квітникарства, харчування, освіти, краси, відпочинку та багато інших.

Згідно з цими проєктами заплановано створення понад 1390 робочих місць, з них майже половина вже укомплектовані (862 – за сприяння Тернопільського ОЦЗ, у т.ч. отримали місця праці 63 переселенці). Місцеві підрозділи служби зайнятості пропонують шукачам роботи більше 100 вакансій роботодавців – учасників програми єРобота.

Понад 70 млн грн грантових коштів вже повернуто до державного та місцевих бюджетів у вигляді обов’язкових податків та зборів, у тому числі 40 млн грн – ЄСВ.

“Гранти для ветеранів та їх подружжя”

У Тернопільській області 32 учасники бойових дій чи члени сімей УБД вже скористалися можливістю отримати “Грант для ветеранів та їх подружжя” (250 тис. – 1 млн грн). Вони створять не менше 68 робочих місць у сферах: приготування їжі, торгівлі, стоматології, бджільництва, торгівлі засобами захисту рослин та мікродобрив. Загальна сума грантової допомоги – понад 14,9 млн грн.

Консультації щодо отримання грантів на відкриття чи розвиток бізнесу нададуть фахівці Тернопільського обласного центру зайнятості.

Детальніше про гранти – на сайті ДЦЗ:

Мікрогрант “Власна справа” – https://www.dcz.gov.ua/people/micro

Гранти для ветеранів: на що звернути увагу? – https://www.dcz.gov.ua/people/ubd