Загинули за мирне небо над Батьківщиною

У день св. Димитрія-Миротворця Солунського, серед осінньої позолоти дендропарку Яблунівської школи-ліцею, відкрили та освятили меморіальний комплекс «Алея Героїв» на честь полеглих у російсько-українській війні яблунівчан Володимира Бучинського, Володимира Желяско, Ростислава Вонітового, Андрія Крушельницького, Павла Луціва та Віталія Сидорука. Обряд освячення виконали священники на чолі з архієпископом Павлом.

Святий Димитрій Солунський за життя був воїном, тому яблунівчани, священники, гості села, родичі загиблих, сусіди, керівники влади пом’янули у цей день полеглих за волю України на фронтах війни військових ЗСУ. Люди молилися за здоров’я своїх захистиків, керівників і людей усіх держав світу, які допомагають нам здолати рашистських зайдів, які також хочуть, щоби московський кирзак і фуфайка більше не несли смерть на Богом дану українцям землю.

Ініціатором вшанування полеглих синів, автором проекту «Алеї Героїв» став педагог місцевої школи-ліцею, батько Віталія Сидорука Юрій, який організував родичів загиблих на збір коштів, упорядкував з односельчанами ділянку біля першого в Україні пам’ятника Солдатським вдовам (1984, скульптор І.Козлик), встановив пам’ятні знаки з портретами загиблих у російсько-українській війні військових-односельчан. Родичі загиблих яблунівчан офірували кошти на придбання фігур «Ангел миру» (сім’ї Луцівих, Матіяшів і Любих), «Архангел Михаїл» (сім’ї Вонітових і Глушко), «Покрова» (сім’ї Бучинських і Сидоруків), «Благословіння Ісуса» (сім’я Сидоруків),

Рідні загиблих яблунівчан відкрили на «Алеї Героїв» пам’ятні знаки з прапорами бойових формувань ЗСУ, під якими вони воювали з зайдами-рашистами, їх портретами та біографічними даними.

Головний сержант Володимир Бучинський (1982-2023, позивний «Феклбері»), заступник командира стрілецького взводу воював з московитами в 54-й Окремій Механізованій Бригаді імені Гетьмана Івана Мазепи, впав смертю хоробрих у Луганській області.

Солдат Володимир Желяско (1980-2023) воював у 4 Окремій Танковій Бригаді імені гетьмана Івана Виговського, загинув на Тернопільщині в автокатастрофі. Нагороджений медаллю «За військову службу України».

Солдат-стрілець-санітар Ростислав Вонітовий (2002-2023, «Техас») воював у 93 Окремій Механізованій Бригаді «Холодний Яр», загинув у Донецькій області. Нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Стрілець Андрій Крушельницький (1999-2023, «Крушель») воював у 24 Окремій Механізованій Бригаді імені Короля Данила. Загинув на Донеччині. Нагороди: медаль «Ветеран війни», відзнака «Хрест Героя».

Старший стрілець Павло Луців (1994-2024, «Паха»). Воював у 46 Окремій Десантно-Штурмовій Бригаді. Впав смертю хоробрих у Донецькій області. Нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня, відзнакою «Почесний Громадянин Теребовлянської Громади».

Старший солдат Віталій Сидорук (2001-2024, «Калаш»), воював з ворогом у 10 Гірсько-Штурмовій Бригаді «Едельвейс», загинув у Донецькій області. Нагороди – медаль «Захиснику Вітчизни», відзнака «Хрест Доблесті», відзнака «Залізний Хрест», медаль «Ветеран війни», орден «За мужність» ІІІ ступеня, відзнака «Почесний Громадянин Тернопільськохї області», медаль «Хрест Свободи».

На пам’ятних урочинах в с. Яблуневі виступили: голова Тернопільської обласної ради Богдан Бутковський, який подякував батькам за мужність синів і вшанування пам’яті героїв-односельчан. Однополчанин В.Сидорука Володимир, який намагався врятувати Віталію життя, передав вітання від командирів їхнього сина та книгу, в якій розповідається про військові заслуги нашого земляка. Слово промовив і голова Копичинецької громади Б.Келічавий, який подякував людям за вшанування пам’яті полеглих односельчан, а також повідомив, що наша громада на фронтах війни заплатила за волю життям 37 громадян.

Автор проекту та ініціатор відкриття «Алеї Героїв» Ю.Сидорук подякував авторові статуй-фігур, скульптору Володимиру Палагнюку (с. Лисівці Чортківського району), мистцям, які працювали над виготовленням пам’ятних знаків героям-односельчанам (І.Вороні та працівникам Київської художньої майстерні), компанії «Серденько» – за виготовлення бойових прапорів, тернопільському садовому центру – за саджанці туй тощо. Окремі два ряди саджанців у дендропарку висаджено на честь яблунівчан, які воюють нині на фронтах російсько-української війни. Батько також висловив вдячність односельчанам, які допомогли йому у виконанні проекту «Алея Героїв».

На пам’ятні урочини прибули військові 10 Гірської-Штурмової Бригади «Едельвейс», в якій воював В.Сидорук (старший лейтенант Володимир Дикун, старший сержант Євген Гулян, старший солдат Юрій Мартищук, солдат Михайло Шутак, сержант Василь Якубів, сержант Володимир Боднар. Прибув на відкриття «Алеї Героїів» і капелан о.Михайло Кільчицький із с. Оришківці.

Вели церемонію відкриття учні місцевого ліцею, які читали вірші й розповідали про бойові справи односельчан-героїв. Взяли також участь у відкритті «Алеї Героїв» духовий оркестр місцевої музичної школи (керівник А.Гарасюк) та жіночий квартет викладачів школи, який подарував родичам полеглих і гостям дві пісні.

Гірко було на душі, коли довідався, що кохані дружини В.Бучинського, В.Желяска та П. Луціва стали вдовами, а діти В.Бучинського – сиротами.Уже вкотре солоні сльози лилися з очей матерів і бабусь героїв… Почорніли обличчя батьків, добавилася сивина на голові…

Всього у боях з ворогами, під час воєн 20-го та 21-го століть загинуло 169 жителів с.Яблунева. Сто двадцять імен яблунівчан, які полягли на фронтах Другої світової війни в країнах Європи, вшановано на пам’ятнику на сільському цвинтарі в перші роки незалежності України… На Яблунівському меморіальному комплексі «Алея Героїв» також мають бути встановлені пам’ятні знаки на честь полеглих у боях з московитами 9 Українським Січовим Стрільцям та 34 воякам ОУН і УПА.

Вшановувати полеглих – обов’язок живих. Побачив на вшануванні пам’яті яблунівських героїв багато школярів і напросилися слова: – Дочко, синку, посадіть у шкільному парку ясень, то махатиме до вас щоднини вітами воїн-красень! Правдиво, по-батьківськи сказав батько Юрій Сидорук: «Забути – це значить зрадити!» Ми повинні пам’ятати своїх Героїв, бо нас чекає світле європейське майбутнє і визнання непереможної нації.