За вихідні на Тернопільщині рятувальники ліквідували 5 пожеж (ФОТО)

За вихідні на Тернопільщині рятувальники ліквідували 5 пожеж та врятували 3 будівлі, зазначають у ДСНС.

19 січня

11:38. В м. Зборів Зборівської ТГ Тернопільського району виникла пожежа господарської будівлі (гаража). Під час гасіння пожежі врятовано 1 будівлю. Внаслідок пожежі знищено речі домашнього вжитку на площі 25 м кв, пошкоджено облицювання стін гаража на загальній площі 60 м кв.

21:13. В м. Тернопіль по вул. Тарнавського виникла пожежа сміттєвого контейнера. Внаслідок пожежі знищено: сміття на площі 1 м кв.

22:49. В с. Теклівка Копичинецької ТГ Чортківського району виникла пожежа господарської будівлі. Під час гасіння врятовано 1 господарську будівлю.

Внаслідок пожежі знищено покриття та перекриття господарської будівлі та пошкоджено облицювання стін будівлі на площі 15 м кв.

20 січня

16:04. В м. Борщів по вул. Винниченка виникла пожежа господарської будівлі. Під час гасіння пожежі врятовано 1 будівлю. Внаслідок пожежі вогнем знищено речі домашнього вжитку та пошкоджено облицювання стін на площі 40 м кв.

21 січня

01:35. В м. Тернопіль на території парку «Сопільче» виникла пожежа піднавісу з дровами із перекиданням на дерев’яну господарську споруду. Внаслідок пожежі вогнем знищено піднавіс з дровами на площі 5 м кв., пошкоджено покрівлю господарської споруди на площі 10 м кв.

Причина виникнення пожеж та матеріальні збитки встановлюються.