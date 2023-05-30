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За місяць через перевищення швидкості у ДТП на Тернопільщині загинули 9 людей

30.05.2023

Роман Васильович

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Новини, Події

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З початку місяця тернопільські патрульні винесли майже 3 тисячі постанов за перевищення швидкості.

Фіксували порушення за допомогою приладу TruCam.

Перевищення швидкості стало причиною 159 ДТП, в яких травмувалися 66 людей та 9 загинули.

“Якщо водій їде надто швидко, у нього менше часу, щоб зреагувати на несподівані ситуації, наприклад, раптове гальмування автомобіля перед ним, або на пішохода, який виходить на дорогу.

Під час їзди на високих швидкостях навіть найменші помилки можуть мати серйозні наслідки. Наприклад, якщо водій надто швидко заїжджає в поворот, його автомобіль може занести, або навіть перекинутися. Це може призвести до серйозних травм, або смерті”, – повідомили у Патрульній поліції.

Крім того, додали правоохоронці, перевищення швидкості може спричинити більш важкі травми у водіїв, пасажирів та пішоходів.

Джерело: Тернополяни

Теги: перевищення швидкості, тернопільські патрульні

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