За місяць через перевищення швидкості у ДТП на Тернопільщині загинули 9 людей

Фіксували порушення за допомогою приладу TruCam.

Перевищення швидкості стало причиною 159 ДТП, в яких травмувалися 66 людей та 9 загинули.

“Якщо водій їде надто швидко, у нього менше часу, щоб зреагувати на несподівані ситуації, наприклад, раптове гальмування автомобіля перед ним, або на пішохода, який виходить на дорогу.

Під час їзди на високих швидкостях навіть найменші помилки можуть мати серйозні наслідки. Наприклад, якщо водій надто швидко заїжджає в поворот, його автомобіль може занести, або навіть перекинутися. Це може призвести до серйозних травм, або смерті”, – повідомили у Патрульній поліції.