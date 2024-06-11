З ваніллю і апельсином: рецепт ідеального полуничного варення

Якщо ви любите готувати незвичні варення, то це саме цей рецепт, який вам потрібний. Полуниця, апельсин і ваніль – досконале поєднання. Будете ласувати із задоволенням.
Інгредієнти:
- 1,5 кг полуниці
- 5 апельсинів середнього розміру (можна більше, але тоді треба збільшити вміст цукру)
- 1 кг цукру
- ½ стручка ванілі
Спосіб приготування:
- Помити полуницю й апельсини, обсушити на паперовому рушнику. Апельсини бланшувати в киплячій воді 5 хв.
- Покласти полуницю в емальовану миску, засипати цукром і потовкти, ретельно перемішати, додати ваніль і поставити на маленький вогонь, періодично помішувати і знімати піну, варити не більше 10 хв, охолодити. Кришкою не накривати, можна накрити рушником або папером.
- Нарізати апельсини шматочками. Додати їх у холодну полуницю, поставити на вогонь, варити, помішуючи і збираючи піну ще 10 хв. Остудити.
Останній раз варити 10 хв, після того як охолоне, залити в стерилізовані банки.
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