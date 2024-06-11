З ваніллю і апельсином: рецепт ідеального полуничного варення

Якщо ви любите готувати незвичні варення, то це саме цей рецепт, який вам потрібний. Полуниця, апельсин і ваніль – досконале поєднання. Будете ласувати із задоволенням.

Інгредієнти:

1,5 кг полуниці

5 апельсинів середнього розміру (можна більше, але тоді треба збільшити вміст цукру)

1 кг цукру

½ стручка ванілі

Спосіб приготування:

Помити полуницю й апельсини, обсушити на паперовому рушнику. Апельсини бланшувати в киплячій воді 5 хв. Покласти полуницю в емальовану миску, засипати цукром і потовкти, ретельно перемішати, додати ваніль і поставити на маленький вогонь, періодично помішувати і знімати піну, варити не більше 10 хв, охолодити. Кришкою не накривати, можна накрити рушником або папером. Нарізати апельсини шматочками. Додати їх у холодну полуницю, поставити на вогонь, варити, помішуючи і збираючи піну ще 10 хв. Остудити.

Останній раз варити 10 хв, після того як охолоне, залити в стерилізовані банки.