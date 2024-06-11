11.06.2024 21:26

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

З ваніллю і апельсином: рецепт ідеального полуничного варення

11.06.2024

Ірина Нова

240

Новини, Дім і сім'я, Цікаво

Поширити:

Якщо ви любите готувати незвичні варення, то це саме цей рецепт, який вам потрібний. Полуниця, апельсин і ваніль – досконале поєднання. Будете ласувати із задоволенням.

Інгредієнти:

  • 1,5 кг полуниці
  • 5 апельсинів середнього розміру (можна більше, але тоді треба збільшити вміст цукру)
  • 1 кг цукру
  • ½ стручка ванілі

Спосіб приготування:

  1. Помити полуницю й апельсини, обсушити на паперовому рушнику. Апельсини бланшувати в киплячій воді 5 хв.
  2. Покласти полуницю в емальовану миску, засипати цукром і потовкти, ретельно перемішати, додати ваніль і поставити на маленький вогонь, періодично помішувати і знімати піну, варити не більше 10 хв, охолодити. Кришкою не накривати, можна накрити рушником або папером.
  3. Нарізати апельсини шматочками. Додати їх у холодну полуницю, поставити на вогонь, варити, помішуючи і збираючи піну ще 10 хв. Остудити.

Останній раз варити 10 хв, після того як охолоне, залити в стерилізовані банки.

Дубівецький рецепт випікання хліба на черені

 

Теги: рецепт, варення, варення з полуницею

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні



© 2014-2024. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах