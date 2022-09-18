В Україні розроблять чіткі вимоги щодо обладнання сховищ у закладах освіти.

Таке доручення дав прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час наради щодо забезпечення шкіл захисними спорудами цивільного захисту.

За словами очільника уряду, потрібно невідкладно будувати або облаштовувати укриття за новими стандартами в тих школах, де їх ще немає.

«Всі школи повинні бути обладнані надійними укриттями. Там, де укриття всередині шкіл і за даними ДСНС потребують укріплення – укріпити. Де неможливо укріпити – збудувати поряд нові», – наголосив Денис Шмигаль.

Для цього необхідно розробити загальну концепцію безпеки в освітніх закладах із чіткими вимогами щодо сховищ, аби там можна було забезпечити повноцінне навчання.

З цією метою прем’єр-міністр дав доручення створити робочу групу для розробки документації.