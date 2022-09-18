В Україні розроблять чіткі вимоги щодо обладнання сховищ у закладах освіти.
Таке доручення дав прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час наради щодо забезпечення шкіл захисними спорудами цивільного захисту.
За словами очільника уряду, потрібно невідкладно будувати або облаштовувати укриття за новими стандартами в тих школах, де їх ще немає.
«Всі школи повинні бути обладнані надійними укриттями. Там, де укриття всередині шкіл і за даними ДСНС потребують укріплення – укріпити. Де неможливо укріпити – збудувати поряд нові», – наголосив Денис Шмигаль.
Для цього необхідно розробити загальну концепцію безпеки в освітніх закладах із чіткими вимогами щодо сховищ, аби там можна було забезпечити повноцінне навчання.
З цією метою прем’єр-міністр дав доручення створити робочу групу для розробки документації.
«Потрібно створити робочу групу, результатом діяльності якої стануть чіткі параметри, необхідні зміни в проектну документацію, виділення коштів і реалізація проекту», – відзначив Денис Шмигаль.