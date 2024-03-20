Як захистити власні соціальні мережі від зламу та шахраїв?

В останні роки кількість користувачів соціальних мереж продовжує стрімко зростати, а віднедавна в один ряд з відомим соцмережами стали ще й месенджери, тому питання захисту персональних даних стало актуальним як ніколи, а банальної поради щодо встановлення надійного пароля вже недостатньо.

Налаштування захищеного доступу

Одним з найпоширеніших, але разом з тим і найдієвіших способів захисту власного акаунту є налаштування двофакторної аутентифікації. Це додатковий шар захисту, який вимагає підтвердження входу за допомогою сторонніх сервісів – електронної пошти або за номером телефону. Особливо часто його використовують там, де дії користувача можуть бути повʼязані із фінансовими операціями. Наприклад, в онлайн казино https://b-p.com.ua/online-casinos/elslots/ безпека гравця одне з ключових правил.

Встановлення додаткового шару захисту може викликати певні незручності під час частого входу та внесенні паролів, проте створить досить надійний барʼєр та виключить можливість потрапляння сторонніх людей у вас профіль без вашого відома.

Важливо також не ігнорувати оновлення додатків соціальних мереж та месенджерів, адже вони найчастіше мають на меті не оновлення дизайну та функціоналу, а саме системи безпеки та покращення захищеності, але все це може виявитись марним, якщо ігнорувати прості правила поведінки у соціальних мережах.

Збільшення кількості шахраїв

Зі збільшенням кількості різноманітних телеграм-каналів та загального потоку новин українці прямо зараз мають змогу спостерігати за значним збільшенням числа шахраїв, методи яких в цілому залишились старими:

Посилання на неіснуючі виплати, які можна отримати;

Повідомлення про несподівані виграші;

Пропозиції легкої та високооплачуваної роботи.

Сьогодні полем для цього стали саме соціальні мережі, а в середині криються фішингові посилання.

Окрім періодичної зміни паролів та підтримки належного рівня захищеності свого акаунту необхідно оминати підозрілі посилання, уважно перевіряти джерело інформації, а ще краще – намагатися менше реєструватися та лишати особисті дані там, де це не потрібно. Саме це зазвичай призводить до того, що персональна інформація врешті решт потрапляє до рук тих, розпоряджається нею у власних цілях. До речі, дізнатися про надійність власних паролів можна у налаштування інтернет-браузера – цілком можливо, що він вже давно у списку “викрадених”.

Нагадаємо, що втрата доступу до власного облікового запису у соціальних мережах або месенджері, наражає на небезпеку не лише персональні дані, але і список ваших контактів – їм можуть приходити повідомлення з проханням про переказ коштів, із запитами їх особистої інформації тощо.