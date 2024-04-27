Проєкт “Книга пам’яті Тернопільщини. Герої російсько-української війни” потрапив до трійки кращих конкурсу “Золотий фліпчарт”

Проєкт “Книга пам’яті Тернопільщини. Герої російсько-української війни” посів високе 3-тє місце у конкурсі громадських ініціатив “Золотий фліпчарт” в номінації “Проєкт року”.

Фліпчарт – місце збору ідей, планування роботи. Це засіб, без якого не відбувається жоден освітній чи волонтерський захід. Фліпчарт – перший крок до змін, оскільки саме на ньому фіксуються проблеми, напрацьовуються ідеї та розробляються проєкти, пише Газета Місто.

“Завдяки таким конкурсам суспільство бачить, наскільки всі ми багато робимо для перемоги України. «Золотий фліпчарт» підкреслює, що кожен може долучитися до тої чи іншої ініціативи, яка пришвидшує нашу перемогу”, – зазначили представники громадської організації “Медіа-Центр Тернопіль“, який і реалізовує проєкт “Книги пам’яті Тернопільщини”.

Зазначимо, у номінації “Проєкт року” організатори конкурсу ставили за мету обрати ініціативи, які найбільше демонструють підтримку військових, ВПО чи інших людей, які постраждали через воєнні дії. А результати проєктів пришвидшують перемогу України.