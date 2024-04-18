Унікальний смартфон для пенсіонерів та бездротова розетка: цікаві новинки

Японська компанія Sharp випустила новий смартфон, спеціально призначений для людей похилого віку. Пристрій називається Basio Active 2 і має кілька особливостей, розроблених з урахуванням потреб користувача. Смартфон має фізичні кнопки, які полегшують навігацію, захист від дзвінків шахраїв та камеру з функціями штучного інтелекту. Однією з особливостей пристрою є його стійкість до вологи, оскільки його можна просто протирати спиртовими серветками, та навіть мити рідким милом. Basio Active 2 є цікавим пропозицією для пенсіонерів, які шукають зручний та безпечний мобільний девайс.
Девайс від компанії Sharp отримав 5,7-дюймовий дисплей. Під екраном розміщено 3 фізичні кнопки: для відповіді на дзвінки, посилання електронної пошти та повернення на головний екран. Це дуже простий та зрозумілий інтерфейс, як, наприклад у класичних ігрових автоматів віп казино. Компанія-виробник підкреслює наступні переваги гаджета:
Смартфон для пенсіонерів має захист згідно з військовою сертифікацією MIL-STD-810H, що гарантує підвищену ударостійкість. Крім того, телефон водонепроникний і пилонепроникний за стандартом IP68. Мобільний девайс вже доступний для покупки в Японії за ціною 41 800 єн, про постачання в інші країни інформації наразі немає.
Минулого місяця каліфорнійський інженер зміг створити бездротову розетку під назвою Power Mole. Цей пристрій може передавати енергію через вікно. Принципом його роботи є індуктивний зв’язок. Основою гаджету є 2 шайби, перша підключається до джерела живлення, друга — до електроніки, яку потрібно підзарядити. Power Mole здатна передавати до 10 Ватт. Ця система здатна передавати сигнал через різні поверхні товщиною до 30 міліметрів. Бездротовий пристрій можна використовувати тільки з тими, що мають порт USB. Інновація вже презентована на Kickstarter за $59, але наразі поступила у продаж лише в США.