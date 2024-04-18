Унікальний смартфон для пенсіонерів та бездротова розетка: цікаві новинки

Японська компанія Sharp випустила новий смартфон, спеціально призначений для людей похилого віку. Пристрій називається Basio Active 2 і має кілька особливостей, розроблених з урахуванням потреб користувача. Смартфон має фізичні кнопки, які полегшують навігацію, захист від дзвінків шахраїв та камеру з функціями штучного інтелекту. Однією з особливостей пристрою є його стійкість до вологи, оскільки його можна просто протирати спиртовими серветками, та навіть мити рідким милом. Basio Active 2 є цікавим пропозицією для пенсіонерів, які шукають зручний та безпечний мобільний девайс.

Деталі цікавої мобільної новинки

Девайс від компанії Sharp отримав 5,7-дюймовий дисплей. Під екраном розміщено 3 фізичні кнопки: для відповіді на дзвінки, посилання електронної пошти та повернення на головний екран. Це дуже простий та зрозумілий інтерфейс, як, наприклад у класичних ігрових автоматів віп казино. Компанія-виробник підкреслює наступні переваги гаджета:

букви, іконки і цифрові кнопки великі, що робить інтерфейс максимально простим;

пристрій оснащений додатками, які допомагають з читанням шляхом регулювання контрастності екрана;

можна відразу заблокувати небажаних абонентів, ввімкнути спеціальний автовідповідач.

Смартфон також оснащений 2 камерами:

основною;

фронтальною;

обидві працюють на основі AI Auto на базі штучного інтелекту.

Смартфон для пенсіонерів має захист згідно з військовою сертифікацією MIL-STD-810H, що гарантує підвищену ударостійкість. Крім того, телефон водонепроникний і пилонепроникний за стандартом IP68. Мобільний девайс вже доступний для покупки в Японії за ціною 41 800 єн, про постачання в інші країни інформації наразі немає.

Бездротова розетка Power Mole

Минулого місяця каліфорнійський інженер зміг створити бездротову розетку під назвою Power Mole. Цей пристрій може передавати енергію через вікно. Принципом його роботи є індуктивний зв’язок. Основою гаджету є 2 шайби, перша підключається до джерела живлення, друга — до електроніки, яку потрібно підзарядити. Power Mole здатна передавати до 10 Ватт. Ця система здатна передавати сигнал через різні поверхні товщиною до 30 міліметрів. Бездротовий пристрій можна використовувати тільки з тими, що мають порт USB. Інновація вже презентована на Kickstarter за $59, але наразі поступила у продаж лише в США.