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Сьогодні “На щиті” Тернопільщина зустріне військового Руслана Петрика

27.04.2024

Ірина Нова

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Новини, Війна з рф, Тернопільщина

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Сьогодні, 27 квітня, додому на Тернопільщину назавжди повернеться 52-річний старший сержант Руслан Петрик. Військовий з Почаєва помер у лікарні після важких поранень. 

Траурний кортеж проїжджатиме без зупинок та попрямує додому де проживав загиблий. Там о 21:00 год. відбудеться поминальна панахида, повідомили у громаді.
Похорон розпочнеться у неділю, 28.04.2024 року о 12:30 год. Похоронний кортеж, орієнтовно о 13:00 год, зупиниться в центральній частині м. Почаїв, біля Меморіалу борцям за волю та незалежність України, де громадяни матимуть змогу попрощатись із Героєм.
Далі процесія попрямує до Свято-Миколаївської церкви для звершення богослужіння та чину поховання – йдеться у повідомленні.

Співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять Герою.

Теги: Тернопільщина, загиблі герої, війна з Росією, Руслан Петрик

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