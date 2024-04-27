Сьогодні “На щиті” Тернопільщина зустріне військового Руслана Петрика

Сьогодні, 27 квітня, додому на Тернопільщину назавжди повернеться 52-річний старший сержант Руслан Петрик. Військовий з Почаєва помер у лікарні після важких поранень.

Похорон розпочнеться у неділю, 28.04.2024 року о 12:30 год. Похоронний кортеж, орієнтовно о 13:00 год, зупиниться в центральній частині м. Почаїв, біля Меморіалу борцям за волю та незалежність України, де громадяни матимуть змогу попрощатись із Героєм.

Далі процесія попрямує до Свято-Миколаївської церкви для звершення богослужіння та чину поховання – йдеться у повідомленні.