Як виступили тернопільські біатлоністи?

18 січня в німецькому Рупольдінгу завершився п’ятий етап Кубка світу сезону-2025/26.

14 січня програму змагань відкрила жіноча естафета. Україну в гонці представили Христина Дмитренко, Дарина Чалик, Валерія Дмитренко та Олена Городна. Наша четвірка у підсумку фінішувала 14-ю.

Наступного дня в естафеті чоловіча збірна України (Тарас Лесюк, Віталій Мандзин, Богдан Борковський та Дмитро Підручний) посіла 17-те місце. Українські біатлоністи показали свій найгірший результат в естафетах у цьому сезоні. За всю гонку українці не заробили жодного кола штрафу, але використали 13 додаткових патронів.

16 січня у жіночому спринті серед українських біатлоністок найкращою була Христина Дмитренко, яка фінішувала 53-ю. Наступного дня у чоловічому спринті найкращими у складі збірної України були два тернопільські біатлоністи Віталій Мандзин (41-й) та Дмитро Підручний (59-й), які хоч і не здобули залікових очок, але потрапили у гонку переслідування.

18 січня у гонках переслідування: у жінок єдина представниця України Христина Дмитренко, яка пройшла дистанцію без жодної хиби, фінішувала 34-ю; натомість у чоловіків тернопільські біатлоністи, допустивши по дві хиби, завершили гонку – Віталій Мандзин 31-м, а Дмитро Підручний 39-м.

Для тернопільських спортсменів остання гонка в Рупольдінгу може слугувати невеликою втіхою. Віталій Мандзин фінішувавши 31-м, на десять пунктів покращив стартову позицію. Дмитро Підручний піднявся одразу на двадцять місць. Тож обидва наших біатлоністи потрапили у залікову зону.

22 січня в Нове-Место (Чехія) стартуватиме шостий етап Кубка світу сезону-2025/26.

У розкладі змагань: 22.01. 19:15. Індивідуальна гонка коротка, 15 км, чоловіки; 23.01. 19:15. Індивідуальна гонка коротка, 12,5 км, жінки; 24.01. 14:15. Одиночна змішана естафета; 24.01. 16:15. Змішана естафета; 25.01. 16:15. Масстарт 15 км, чоловіки; 25.01. 19:15. Масстарт 12,5 км, жінки.