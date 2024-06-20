Як вибрати ідеальну плитку для підлоги

Матова чи глянцева, кольорова чи однотонна, велика чи мала? Таких запитань виникає безліч, якщо ви вирішили зробити ремонт і вибрати плитку. Адже є плитка для підлоги є різною, і треба бути дуже пильним, щоби не помилитися. Скористайтеся нашими порадами, щоб зробити правильний вибір, отож:

1. Покриття

Глянцева плитка має привабливий дзеркальний блиск, який відбиває багато світла, додає яскравості. З нею кімната виглядає просторішою. Однак у кухні чи ванній кімнаті не дуже бажано використовувати її. Адже, коли на неї потрапляє вода, вона стає слизькою.

Матова плитка не є слизькою, на ній не відображаються відблиски. Крім того, стійка до ковзання плитка зменшує ризик падіння у вологих приміщеннях, таких як кухня та ванна кімната. Для максимальної безпеки вибирайте плитку зі значенням COF (коефіцієнт тертя) понад 0,6.

2. Дизайн

Для різних кімнат підійде різна плитка для підлоги. Важливо взяти до уваги такі речі, як світло, доступне в кімнаті – штучне та природне освітлення змінюють зовнішній вигляд плитки, тому переконайтеся, що ви отримали багато зразків, оскільки ми гарантуємо, що вони не виглядатимуть у вашому приміщенні так само як у салоні.

Якщо у вашій кімнаті менше природного освітлення, можна вибрати яскравішу плитку, щоб оживити кімнату, знаючи, що загальний колір буде трохи затемненим через брак природного світла, а отже, добре збалансовує. З іншого боку, якщо кімната має багато природного світла, ви можете вибрати темну плитку, щоб протидіяти яскравості простору.

Використовуйте велику плитку, щоб зробити велику кімнату затишнішою. Якщо вибрати плитку з малюнком, можна додати ще більше тепла.

Ви також можете комбінувати дві або більше плиток, щоб створити цікавий візерунок.

4. Колір

Подумайте про загальне відчуття, яке ви хочете створити в кімнаті, яку ви облицьовуєте плиткою – спокійне чи примхливе та атмосферне? Якщо у вас немає спеціальної зони, такої як захисна стінка, плитка зазвичай не є центром кімнати, але вона може доповнювати інші елементи дизайну кімнати. У ванній кімнаті вам може знадобитися спокійна та релаксуюча атмосфера, тому вибирайте кольори, які добре поєднуються. Для кухні вам може знадобитися більш яскравий варіант, тому вибирайте контрастні кольори.

5. Розрахуйте вартість

Розрахуйте точну кількість плитки, необхідної для підлоги, і обов’язково додайте до неї 10 відсотків на відходи. Тоді ви легко розрахуєте свій бюджет.

6. Гарантія та якість

Щоб бути впевненим у якості та надійності обраної вами плитки, обирайте надійного виробника, з гарною репутацією.

Прочитайте відгуки клієнтів, щоб оцінити якість і довговічність плитки, яку ви розглядаєте.

7. Де купити

Плитка для підлоги доступна у звичайних магазинах та в Інтернеті.

Відвідайте місцеві магазини та супермаркети, щоб побачити та відчути плитку особисто, що дозволить вам краще візуалізувати її у своєму просторі.

Інтернет-магазини, такі Leroy Merlin Україна, забезпечують зручність і часто пропонують широкий асортимент.