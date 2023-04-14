Як скласти кошик на Великдень: рекомендації та символізм

Основним традиційним атрибутом Великодня є Великодній кошик. Багато хто вважає підготовку та освячення Великоднього кошика чи не найголовнішим святковим обрядом. Для того, щоб знати, які продукти будуть доречними у Великодньому кошику, варто поцікавитись текстом молитов, які читають у пасхальну ніч. Там є благословення на освячення хліба (паски), молочних продуктів (сир, масло, молоко, яйця), а також пасхального ягняти (що є більш традиційним для Греції, а в нас до кошика кладуть шинку, ковбасу, тощо). Протягом багатьох століть цей набір продуктів залишається незмінним. Отож, до Великоднього кошика слід покласти такі продукти: паску, яйця, молочне, м‘ясне.

Як скласти великодній кошик, що символізують продукти, які кладемо в кошик та що можна класти, а що не варто, читайте у матеріалі.

Що не можна класти в кошик на Великдень

Не рекомендують у кошик на Великдень класти вино, рибу та цибулю. Хоча вино символізує кров Ісус Христа та є інгредієнтом святого Причастя. Ним можна впитися і це не відповідає духові Великодня. Рибу кладуть до кошика на заході та півдні країни. З одного боку, вона є символом Ісуса Христа. З іншого, риба — продукт, який асоціюється з Великим постом. Цибулю також не радять класти в кошик на Великдень. Вона є одним із перших продуктів, які встигли вирости до Пасхи, але має гіркий присмак. Також цибуля асоціюється зі слізьми і смутком.

Заборонено складати в кошик на Великдень гострі предмети. Також не варто — овочі та солодощі. Це радше сучасна мода, а не традиція та символізм Великодня.

Що класти в кошик на Великдень

За декілька днів українці понесуть до церков освячувати великодні кошики. Якщо колись вважали, що багатство родини показує розмір паски, то зараз люди вибирають місткі кошики із гарним оздобленням. Наповнюють їх продуктами так, що вишитий рушник уже не прикриває палку ковбаси. Насправді освячувати можна й маленьку паску та одне яйце. Вони є основою великоднього кошика.

Великдень — не Різдво. Правил, що покласти, а що ні, немає. Традиційно в кошик складають: паску, м’ясні вироби, молочні продукти, хрін та зелень. Це ті наїдки, яких не було раціоні в час Великого посту. Ба більше, кожна страва, яка є у великодньому кошику, має символічне значення.

Що символізує паска та великодні яйця

Паска й писанки — основні страви великоднього кошика. Паска — це солодкий великодній хліб. Вона уособлює тіло Ісуса Христа. Українці роблять великодній хліб округлої форми, що нагадує сонце. Далі — випікають. Кажуть, найкраще випікати паску в печі. Це тому, що піч в українській культурі символізує тепло та затишок.

Великодні яйця символізують воскресіння Сина Божого. Ба більше, у язичництві яйце було символом життя та радості. Українці кладуть до кошика писанки і крашанки насичених кольорів. Візерунок та барва писанки мають магічну силу. Вірять, що вони захищають людину від злого. Тому українці бережуть писанки впродовж року. А вживають на Пасху крашанки. Галичани кладуть до кошика також очищене яйце, яке після освячення ділять між усіма членами сім’ї. Яйце без шкаралупи символізує чисту душу людини.

Що символізує ковбаса та шинка

М’ясні продукти — це страви, які не їдять упродовж Великого посту. Тому їх обов’язково кладуть до кошика на Великдень. Ковбаса та шинка символізують багатство та достаток людини. Це тому, що здавна свинина була основним складником великодніх м’ясних страв. Ба більше, ця тварина забезпечувала родину харчами впродовж року та на свята. На заході України ковбаса та шинка у великодньому кошику є символом сили та витривалості. Полтавчани вірять, що великодні м’ясні страви оберігають від злих духів. Кажуть: з’їсти ковбасу на Пасху — бути здоровим упродовж року.

Що символізує сир та масло

Сир та масло є обов’язковими молочними продуктами, які складають у великодній кошик. У християнстві вони символізують Царство Небесне, яке обіцяв Ісус вірянам.

В українській культурі сир означає чесність та щирість; є символом невинності. Українці кладуть до пасхального кошика два види сиру, як знак поваги та розуміння. Масло символізує життя та духовне щастя. У християнстві — це Христос як Світло Світу. В українській культурі масло асоціюють зі здоров’ям. Ще в Київській Русі його вважали важливим продуктом у харчовій та медичній галузях.

Що символізує хрін та зелень

Хрін у великодньому кошику уособлює очищення від гріхів.

Українці називають його символом воскресіння та відродження. Це тому, що коренеплід хрону є однією з перших весняних рослин після зими. Хрін є важливою стравою великодньої трапези. Він гострий на смак. Це сприяє апетиту людини, яка після Великого посту знову їсть м’ясні страви.

Зелень — символ вічного життя. Вона нагадує, що людина має дбати про свій духовний розвиток. Зазвичай на Великдень беруть кріп і петрушку. Зеленню також прикрашають кошик або великодній стіл.

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