У Чорткові ліквідовують стихійне сміттєзвалище протяжністю 150 метрів, яке створили за кілька сотень метрів від сміттєвого полігону неподалік вул. Антонича. Про це повідомили на сторінці Чортківської міської ради.

Інформацію про те, що невідомі люди вночі вивозять та викидають щось у лісосмугу, повідомила в міську раду місцева мешканка. Виїхавши на місце, комунальники виявили чимало будівельного та побутового сміття та рештки тварин. Сміття спеціально заховували, висипаючи між деревами та кущами.

Працівники муніципальної інспекції встановили одного з порушників, який вивозив рештки свійських тварин. Чоловік у скоєному зізнався, дав письмові пояснення, на нього склали протокол про адміністративне порушення. Триває пошук інших причетних.

У міській раді кажуть, ліквідація сміттєзвалища займе декілька днів.