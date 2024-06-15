Вибух газового балона у Тернополі: пошкоджено приватний житловий будинок

9 червня о 15:39 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у Тернопільській області надійшло повідомлення про вибух газового балона в котельні одного з приватних житлових будинків в мікрорайоні Пронятин Тернополя.

Рятувальники, що прибули до місця виклику встановили, що за вказаною адресою стався вибух газового балона без подальшого виникнення пожежі. Потерпілих внаслідок події не виявлено. Критичних пошкоджень елементів будівлі також немає, проте зафіксовано порушення цілісності зовнішньої стіни будинку на площі 2 м.кв. Також, вибуховою хвилею пошкоджено гаражні ворота, елементи облицювання внутрішньої та зовнішньої стін будинку на площі 10 м.кв.

Обставини виникнення надзвичайної події та сума матеріальних збитків встановлюються, повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області.