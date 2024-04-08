Українські хакери знищили дата-центр, яким користувався російський ВПК

У хмарному сервісі OwenCloud.ru свої дані тримали більше 10 тисяч юросіб — підприємства російського ВПК, нафтогазового, металургійного, авіакосмічного комплексів, а також телекомунікаційні гіганти. Серед них: «Уральський завод цивільної авіації», «НВП «РУБИН» (входить до складу холдингу «Роселектроніка»), «Уральський завод спецтехніки», Газпром, Трансгаз, Лукойл, Роснафта, «Норільський нікель», Ростелеком, Телеком, Мегафон.

За даними джерел, це була спільна операція української хакерської групи «BLACKJACK» з кібердепартаментом СБУ. Вони знищили більш ніж 300Тб даних. Це — 400 віртуальних та 42 фізичних сервери, на яких розміщувалася внутрішня документація, резервні копії та інші програми, через які клієнти віддалено керували виробничими процесами на підприємствах.

Знищення російського хмарного сервісу стало відплатою за атаку на український дата-центр «Парковий» у січні цього року.