Верховна Рада підвищила штрафи за керування автомобілем із забрудненими номерними знаками до 1200 гривень, якщо їх неможна чітко визначити з 20 метрів.

За ухвалення в цілому відповідного законопроекту № 7365 проголосувало 247 депутатів ВРУ.

Відповідно до законопроекту, керування або експлуатація транспортного засобу без номерного знака, з номерним знаком, що не належить цьому засобу або не відповідає встановленим зразкам або вимогам, з номерним знаком, закріпленим у не встановленому для цього місці, перевернутим чи неосвітленим, закритим іншими предметами (в тому числі прозорими), з нанесенням покриття або застосуванням матеріалів, що перешкоджають чи ускладнюють його ідентифікацію, забрудненим номерним знаком, якщо така забрудненість не дає можливості чітко визначити символи або буквено-числову комбінацію номерного знака з відстані двадцяти метрів, а так само вчинення інших дій, спрямованих на умисне приховування номерного знаку, — тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або ж 1190 гривень.

Наразі, за такі порушення передбачений штраф у розмірі 850 гривень.