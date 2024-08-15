Восени можуть зрости ціни на заправках

З 1 вересня Уряд планує чергове підвищення акцизних податків на різні види пального. А це може призвести до зростання цін на заправках.

Так, ставки акцизу на бензин збільшаться з 215,5 євро до 242,6 євро на тисячу літрів. Ставки на дизельне пальне зростуть зі 139,5 євро до 177,6 євро. Ставки на автогаз зростуть з 52 до 165 євро. Надалі акцизи зростатимуть поступово впродовж 4 років, нагадують у Центрі громадського моніторингу та контролю.

За прогнозом НБУ, до кінця року пальне подорожчає на понад 9%. Більш оптимістичний у своїх прогнозах щодо осінніх цін на АЗС експерт з ринку пального Сергій Куюн. На його думку, збільшення акцизів на гаманці автомобілістів суттєво не вплине.

«З 1 вересня акциз на бензин зростає на 1,5 грн, на дизпальне менше, ніж на 2 грн, більше зростання, близько 5 грн, буде на скраплений газ. По бензину, дизелю взагалі не факт, що ми побачимо якісь зміни, якесь зростання, оскільки 1,5-2 грн — це є такі буденні ринкові коливання, які зазвичай споживач навіть не помічає», — зазначив Сергій Куюн під час брифінгу в Медіацентрі Україна.

Водночас, він вказав на позитивні тенденції щодо ціни на нафту, які також можуть позначитися на вартості пального, зауваживши, що в останній день липня ціна на нафту провалилася нижче позначки 80 доларів за барель, ще місяць тому вона була 87 доларів і, відповідно, якби сьогодні цей акциз запрацював, наприклад, не з 1 вересня, а з 1 серпня, то ми взагалі не побачили б ніяких змін на стелах. «Тому що закупівельна вартість впала, акциз зріс, і відповідно вони компенсували б одне одного. Можливо було б ще й подальше зниження цін, яке ми сьогодні бачимо на внутрішньому ринку», — додав експерт.

Також, за його словами, збільшення акцизів на пальне, окрім євроінтеграційних зобов’язань, спрямоване на ліквідацію дефіциту державного бюджету. І за рік може принести близько 30 мільярдів гривень.