“Водна арена” перейшла у комунальну власність Тернопільської міської ради

На позачерговій 53-й сесії Тернопільської міської ради депутати ухвалили рішення надати згоду на безоплатне прийняття у комунальну власність Тернопільської міської територіальної громади об’єкта незавершеного будівництва «Гідротехнічні споруди веслувального каналу центру веслування та водних видів спорту з інфраструктурою “Водна арена Тернопіль”».

Про це повідомили у міськраді.

“Об’єкт буде передано з державної у комунальну власність відповідно до вимог чинного законодавства, із умовою використання за цільовим призначенням та без права відчуження у приватну власність. Рішення передбачає уповноваження виконавчого комітету міської ради на створення комісії з приймання-передачі зазначеного об’єкта та затвердження відповідних актів. Комісія, яку сформує виконком, має здійснити приймання-передачу майна згідно з установленим порядком”, – йдеться у повідомленні.