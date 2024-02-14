Водій, що збив у Тернополі візок з малюком, сам прийшов у поліцію

Особу водія, причетного до дорожньо-транспортної пригоди на проспекті Злуки у Тернополі, встановили.

Нагадаємо, що 13 лютого батьки разом із малолітнім сином переходили дорогу на пішохідному переході. Хлопчика везли на візочку-велосипеді і дитина потрапила під колеса авто.

У ході перевірки з’ясувалося, що автомобілем марки “Hyundai i30” керував житель Тернополя 1991 року народження. Після ДТП чоловік залишив автомобіль у своєму дворі, а сам переховувався за межами міста.