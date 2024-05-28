Внаслідок скиду вибухівки з дрона загинув теребовлянець Віктор Вислоцький

Теребовля вкотре у жалобі. На фронті загинув мужній воїн сержант Віктор Вислоцький. Інформацію оприлюднили на сторінці Теребовлянської міськради.

На превеликий жаль, Теребовлянська громада прощатиметься з Героєм. Захищаючи Україну, поліг мешканець м.Теребовля, сержант Віктор Вислоцький, 1971 р.н.

Життя стрільця-помічника гранатометника обірвалося 27 травня 2024 року внаслідок скиду вибухівки з дрона в районі с.Новоандріївка Пологівського району Запорізької області.

Теребовлянськиий міська рада та її голова Олег Продан висловлюють найщиріші співчуття рідним і близьким загиблого захисника.