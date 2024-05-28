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Внаслідок скиду вибухівки з дрона загинув теребовлянець Віктор Вислоцький

28.05.2024

Зоряна Деркач

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Теми, Тернопільщина, Новини, Війна з рф

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Теребовля вкотре у жалобі. На фронті загинув мужній воїн сержант Віктор Вислоцький. Інформацію оприлюднили на сторінці Теребовлянської міськради.

На превеликий жаль, Теребовлянська громада прощатиметься з Героєм. Захищаючи Україну, поліг мешканець м.Теребовля, сержант Віктор Вислоцький, 1971 р.н.
Життя стрільця-помічника гранатометника обірвалося 27 травня 2024 року внаслідок скиду вибухівки з дрона в районі с.Новоандріївка Пологівського району Запорізької області.
Теребовлянськиий міська рада та її голова Олег Продан висловлюють найщиріші співчуття рідним і близьким загиблого захисника.
В цю гірку мить поділяємо горе Вашої сім’ї та разом з Вами схиляємо голову в глибокій скорботі. Нехай душа загиблого Віктора знайде вічний спокій …
Вічна пам’ять і шана полеглому Герою!

Перестало битися серце відважного воїна з Борщівщини

 

Теги: військовий загинув, Віктор Вислоцький

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