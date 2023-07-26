Віддав повістку і пішов: мешканцю Тернопільщини присудили три роки в’язниці за ухилення від мобілізації

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.
Прокурор Кременецької окружної прокуратури довів у суді, що чоловік перебував на обліку в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки як військовозобов’язаний.
Після оголошення та проведення мобілізації у зв’язку з військовою агресією проти України обвинувачений пройшов медичний огляд та був визнаний у квітні 2023 року військово-лікарською комісією придатним до проходження військової служби у Збройних Силах України.
Отримавши повістку для відправлення до військової частини, не маючи правових підстав на відстрочку він заявив, що відмовляється від проходження військової служби, віддав повістку і самовільно покинув приміщення територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Відтак, за вироком суду, військовозобов’язаний проведе 3 роки за ґратами.
Вирок ще не набрав законної сили.
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