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Віддав повістку і пішов: мешканцю Тернопільщини присудили три роки в’язниці за ухилення від мобілізації

26.07.2023

Ірина Нова

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Новини, Кременецька міська громада

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Кременецьким районним судом Тернопільської області до 3 років позбавлення волі засуджено військовозобов’язаного, мешканця села Старий Тараж за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період (ст. 336 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Прокурор Кременецької окружної прокуратури довів у суді, що чоловік перебував на обліку в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки як військовозобов’язаний.

Після оголошення та проведення мобілізації у зв’язку з військовою агресією проти України обвинувачений пройшов медичний огляд та був визнаний у квітні 2023 року військово-лікарською комісією придатним до проходження військової служби у Збройних Силах України.

Отримавши повістку для відправлення до військової частини, не маючи правових підстав на відстрочку він заявив, що відмовляється від проходження військової служби, віддав повістку і самовільно покинув приміщення територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Відтак, за вироком суду, військовозобов’язаний проведе 3 роки за ґратами.

Вирок ще не набрав законної сили.

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Теги: Кременеччина, повістки, кримінальна відповідальність

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