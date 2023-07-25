У громаді біля Тернополя попрощалися з бійцем легендарного батальйону “Вовки Да Вінчі” (ФОТО)

Із загиблим військовим з батальйону «Вовки Да Вінчі» попрощалися сотні жителів у Дичкові Великогаївської громади 24 липня 2023 року.

Про це повідомляють на сторінці громади.

“Він хотів жити та будувати свою долю, проте війна вирішила по-іншому. Своє життя Юрій віддав за наш спокій та мирне майбутнє. Його щира посмішка застигла на портреті. Більше він не посміхнеться батькам і друзям”, – сказав у проповіді отець Іван Гавліч, парох із Чернелева-Руського.

Юрій Васильович Кріса народився 28 серпня 1985 року у Дичкові. Після закінчення Дичківської дев’ятирічки навчання продовжив у Великобірківській гімназії, а пізніше в одному із училищ Тернополя. Там він почав захоплюватися спортом, був учасником змагань з перетягування канату.

На військову службу був призваний під час мобілізації у березні 2023. Служив навідником штурмового відділення батальйону військової частини А-4123. За словами побратимів, воїн завжди з високою відповідальністю ставився до виконання бойових завдань.

Загинув 19 липня 2023 року в районі населеного пункту Лиман Перший Харківської області.

Поховали Героя з військовими почестями на місцевому кладовищі.

Вічна шана та доземний уклін Герою! Щиро співчуваємо родині, низько схиляємо голови у глибокій скорботі перед вічною і світлою пам’яттю воїна-захисника.