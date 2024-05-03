Як підтвердити стаж, якщо немає трудової книжки чи записів у ній

Якщо трудова книжка втрачена чи в ній бракує записів про трудову діяльність, є інші способи підтвердити те, що людина справді працювала. Фахівці системи безоплатної правничої допомоги надали ось такі поради.

Підтвердження трудового стажу без звернення до суду

Якщо є письмові докази трудової діяльності

Підтвердити стаж можуть допомогти такі документи: довідки підприємства; виписки з наказів; особові рахунки та відомості на видачу зарплати; посвідчення та характеристики з місця роботи; трудові договори та угоди з відмітками про їх виконання; інші документи, що містять відомості про періоди роботи. З ними потрібно звертатися за місцем роботи, служби, навчання, до архівних установ.

Як доказ стажу є також членські квитки профспілок. Цими квитками підтверджуються ті періоди роботи, за які є позначки про сплату членських внесків.

Письмових доказів немає, але є свідки

Стаж роботи у такому випадку встановлюється на підставі показань двох і більше свідків, які знали заявника щодо спільної з ним роботи на одному підприємстві, установі, організації. Свідчення приймаються при неможливості отримання документального підтвердження стажу у зв’язку з:

військовими діями, аваріями, катастрофами; стихійними лихами та іншими надзвичайними ситуаціями; ліквідацією підприємства, установи, організації; відсутністю архівних даних з інших причин.

Щоб підтвердити стаж на підставі показань свідків, потрібно звертатися до Пенсійного фонду (постанова КМУ «Про затвердження Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній»). У випадку підтвердження трудового стажу на підставі показань свідків, свідки мають надати уповноваженій особі Пенсійного фонду такі документи: паспорт; реєстраційний номер облікової картки платника податків; трудову книжку.

Якщо людина вела особисте селянське господарство і сплачувала страхові внески

Періоди роботи зараховуються на підставі платіжних доручень, квитанцій установ банків, документів, що підтверджують поштовий переказ, інших документів про сплату страхових внесків або інформації Пенсійного фонду України про сплату страхових внесків.

ФОП і сплачував страхові внески

Періоди провадження фізичною особою підприємницької діяльності зараховуються до стажу роботи за умови підтвердження документами про сплату страхових внесків (платіжними дорученнями, квитанціями установ банків, документами, що підтверджують поштовий переказ, інформацією Пенсійного фонду України про сплату страхових внесків (за наявності).

У випадку застосування спрощеної системи оподаткування, фіксованого податку, спеціального торгового патенту підтверджуються свідоцтвом про сплату єдиного податку; спеціальним торговим патентом; документами про сплату єдиного податку, фіксованого податку, придбання спеціального торгового патенту (за наявності платіжних доручень, квитанцій установ банків, документів, що підтверджують поштовий переказ).

А також даними, які містяться в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Зарахування стажу засуджених

Період роботи засуджених зараховується до стажу роботи за умови підтвердження платіжними дорученнями, квитанціями установ банків, документами щодо поштових переказів, іншими документами про сплату страхових внесків або інформацією Пенсійного фонду України про сплату страхових внесків (за наявності), установи виконання покарань із зазначенням відомостей про те, що особа підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, або про сплату страхових внесків до Пенсійного фонду України.

У яких випадках слід звертатися до суду

Якщо Пенсійний фонд письмово відмовив у зарахуванні страхового стажу. Підтвердження трудового стажу для призначення пенсії може відбутися на підставі рішення суду про визнання протиправним і скасування рішення Пенсійного фонду, зобов’язання вчинити певні дії.

Куди звертатися? До окружного адміністративного суду. Саме він розглядає справи, пов’язані з суперечками фізичних або юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень, дій чи бездіяльності.

Такі справи вирішуються за вибором позивача адміністративним судом за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем проживання (перебування, знаходження) особи-позивача або адміністративним судом за місцезнаходженням відповідача.

Позивач у справах про визнання протиправним і скасування рішення, зобов’язання вчинити певні дії має сплатити судовий збір — 1211 грн. 20 коп. (підпункт 1 п. 1 ч. 2 ст. 4 Закону України «Про судовий збір»).