Ветеран з пораненням зменшив розмір аліментів, бо потребує реабілітації і не може працювати

Олексій – ветеран війни, звільнений з військової служби після тяжкого поранення, яке отримав під час несення військової служби у складі медичної роти військової частини на Донеччині.

З 2014 року, після розлучення з дружиною, він справно сплачував аліменти на утримання неповнолітнього сина у розмірі ¼ всіх доходів, проте після звільнення з лав ЗСУ більше не може виконувати зобов’язання у повному обсязі, через що нарощує заборгованість.Чоловік потребує постійного лікування та реабілітації, на які родина вимушена витрачати значні кошти. Через проблеми зі здоров’ям він не має можливості влаштуватися на роботу, але має на утриманні ще одну малолітню дитину від другого шлюбу та матір похилого віку.Через ці обставини Олексій був вимушений звернутися до фахівців системи безоплатної правничої допомоги з проханням допомогти йому у судовому порядку зменшити розмір аліментів.

Чоловік має статус ветерана війни, який дає йому право на безоплатну допомогу зі зверненням до суду. Відтак юрист підготував та подав до суду позовну заяву про зміну стягнення розміру аліментів.

Розмір аліментів, визначений за рішенням суду або домовленістю між батьками, може бути згодом зменшено або збільшено за рішенням суду за позовом платника або одержувача аліментів у разі зміни матеріального або сімейного стану, погіршення або поліпшення здоров’я когось із них тощо (відповідно до ч. 1 ст. 192 Сімейного кодексу України).

Також у кодексі зазначено, що при визначенні розміру аліментів суд враховує: стан здоров`я та матеріальне становище дитини; стан здоров`я та матеріальне становище платника аліментів; наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина; наявність рухомого та нерухомого майна, грошових коштів; доведені стягувачем аліментів витрати платника аліментів, у тому числі на придбання нерухомого або рухомого майна, сума яких перевищує десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, якщо платником аліментів не доведено джерело походження коштів; інші обставини, що мають істотне значення.

Водночас, як зауважують фахівці системи безоплатної правничої допомоги, розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини.

Суд взяв до уваги всі життєві обставини Олексія та задовольнив його позовні вимоги у повному обсязі, зменшивши розмір стягнення аліментів на утримання неповнолітнього сина з 1/4 частини до 1/6 частини всіх його доходів, але не менше 50 відсотків прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку до досягнення ним повноліття.