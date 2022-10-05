Україна отримала від Швеції вакцини Pfizer-BioNTech для боротьби із COVID-19.

Вакцини Comirnaty Original/Omicron BA.1 було розроблено спеціально проти штаму “Омікрон” та його варіацій. Усього було передано понад 500 тис. доз, повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Ця вакцина призначена виключно для тих людей, які робитимуть перше або друге бустерне щеплення від коронавірусу.

Україна стала першою країною світу за межами ЄС, яка отримала оновлений варіант Comirnaty від Pfizer.

Ці вакцини вже розвезли в більшість областей України.