Влада України вирішила провести обов’язкову заміну прав водія до січня 2033 року, незалежно від терміну дії прав. Посвідчення водія, що діють, будуть придатними під час впровадження нового закону, але не довше, ніж до 19 січня 2033 року.

Розглянемо на прикладі для наочності

Якщо водій має право керувати транспортним засобом на тридцять років, наприклад, до 2050 року. То у разі ухвалення законопроєкт “8082”, він зможе користуватися чинним документом не довше 10 років. Після чого право на керування транспортним засобом доведеться замінити (граничний термін – 19 січня 2033 року). Крім того, всі права, які видаватимуться після ухвалення закону, якщо його таки ухвалять без правок, видаватимуться на строк від п’яти до десяти років, залежно від категорії.

А1, А, В1, В, ВЕ – десять років;

С1, С1Е, С, РЄ, D1, D1E, DE, T – п’ять років.

З одного боку нововведення дозволить знизити кількість ДТП, але водночас завдасть клопоту водіям. Не менш важливим у такому разі є виключення корупційної складової. До недавнього часу права можна було отримати нечесними способами. Зараз же запроваджено відеофіксацію при складанні іспиту з водіння, але ситуація не сильно покращилася. Новий законопроєкт дає надію, що кількість аварій на дорогах зменшиться.

Також невідомо як відбуватиметься заміна прав, чи знадобиться повторне складання іспиту, чи буде достатньо довідки про здоров’я. Ймовірно, враховуватиме кількість порушень правил дорожнього водія, якщо їх занадто багато, то з великою ймовірністю його відправлять на проходження повторного курсу для отримання дозволу на керування автомобілем.