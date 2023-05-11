В Тернополі з нагоди свого 35-річчя виступлять КОМУ ВНИЗ

20 травня в Драмтеатрі з концертом із нагоди свого 35-річчя виступить культовий гурт КОМУ ВНИЗ.

Початок о 19:00, повідомили організатори VINIL Concert agency .

Як відомо, КОМУ ВНИЗ — український рок-гурт, створений 1988 року в Києві. Його стилістику фахівці визначали як готичний фольк-індастріал. Його творчість на 100% наповнена Україною: її традиціями, культурою, музикою, шаною нашим героям та українським духом. Саме це можна почути у кожній улюбленій композиції КОМУ ВНИЗ.

Своєю творчістю колектив значно вплинув на подальший розвиток київської та загальноукраїнської сцени готичного металу та фольк-металу, а також сприяв появі вітчизняних виконавців державною мовою. Протягом тривалого часу — учасник українських та міжнародних музичних фестивалів, зокрема «Червона рута», «Рок-Екзистенція», «Бандерштат», «Wave-Gotik-Treffen» та багатьох інших.

«Квитки розходяться дуже швидко, тому не зволікайте, бо це гурт, який збирає шанувальників з усієї України і не тільки! Приходьте привітати з 35-річчям легендарних музикантів!», — зазначили організатори VINIL Concert agency .