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В Тернополі з нагоди свого 35-річчя виступлять КОМУ ВНИЗ

11.05.2023

Роман Васильович

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Афіша

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20 травня в Драмтеатрі з концертом із нагоди свого 35-річчя виступить культовий гурт КОМУ ВНИЗ. 

Початок о 19:00, повідомили організатори VINIL Concert agency.

Як відомо,  КОМУ ВНИЗ — український рок-гурт, створений 1988 року в Києві. Його стилістику фахівці визначали як готичний фольк-індастріал. Його творчість на 100% наповнена Україною: її традиціями, культурою, музикою, шаною нашим героям та українським духом. Саме це можна почути у кожній улюбленій композиції КОМУ ВНИЗ.

 

Своєю творчістю колектив значно вплинув на подальший розвиток київської та загальноукраїнської сцени готичного металу та фольк-металу, а також сприяв появі вітчизняних виконавців державною мовою. Протягом тривалого часу — учасник українських та міжнародних музичних фестивалів, зокрема «Червона рута», «Рок-Екзистенція», «Бандерштат», «Wave-Gotik-Treffen» та багатьох інших.

«Квитки розходяться дуже швидко, тому не зволікайте, бо це гурт, який збирає шанувальників з усієї України і не тільки! Приходьте привітати з 35-річчям легендарних музикантів!», — зазначили організатори VINIL Concert agency.

Обрати місця, поки є, можна тут:
https://concert.ua/uk/event/komu-vniz-ternopil

Теги: КОМУ ВНИЗ

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