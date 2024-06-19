Літо пахне суничками і ромашками

Літо, тепле літечко! З самого світанку сонечко купається у білих, небесних хмаринках, щоб встигнути всюди побувати за чудовий літній день. А праці у сонечка так багато! Найперше потрібно своїми золотими промінчиками зігріти матінку – землю, щоб все на ній пишно розквітало і давало щедрий урожай, щоб садки і поля радували людей квітучою красою! Ось, поміж зелених листочків виглядають червоні сунички. Вони такі маленькі, а пахнуть на все поле, а ще мають такі цілющі властивості! Кажуть у народі, що хто їстиме сунички влітку, то не буде хворіти зимою, бо там є дуже багато вітамінів. Тому ці маленькі і такі пахучі лісові сунички мають цілющу силу.

А поруч з ними світяться вогниками малини, ожини, своїми солодкими ягідками нас хоче пригостити черешня і красуня – вишня. Так любо посидіти в сонячний, літній день у холодочку, під розлогою липою, яка заманює нас пишним ароматом свого дивовижного цвіту. Трудівниці бджілки то тут, то там, ох як багато мають вони праці, бо мед з липи також має лікувальні властивості. Хочеться вдихати те пахуче повітря, освячене цвітом липи, на всі груди. Ну а потім, так швидко і весело хочеться побігти на лісову галявину, щоб потрапити у квітучу казку. Тут чарівний танок кружляють білосніжні ромашки і синьоокі дзвіночки, а ніжну мелодію їм награють барвисті метелики, які перелітають з квіточки на квіточку, ніби щось таємниче нашіптують їм. А може, метелики оповідають квітам гарну казку про лісового Царя і красуню Мавку?

Літо! Тільки одне це коротеньке слово викликає у нас найприємніші, солодкі і щасливі почуття! Стежина з лісу веде на безмежне поле. А там видно всю Україну, бо так гарно зливаються кольори золотистого квітучого соняшника і синього неба, в колір українського прапора, у наші дорогі серцю символи. Пшениця також наливається щедрим колоском, з якого буде запашний коровай. А тим короваєм будуть вітати народження немовлятка на світ Божий, будуть благословляти молоду пару на подружнє життя. Святим хлібом будуть проводжати в останню путь дорогих людей. А якщо є на Україні такі золотисті пшеничні поля, якщо буде хліб на столі у кожній хаті, то ми переможемо зло і будемо жити у мирі та злагоді, в любові і щасті, тоді буде нас Бог благословляти, а Матінка Божа від усіх бід захищати!