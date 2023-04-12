В Тернополі свій 80-річний ювілей великим сольним концертом відзначить Хор Верьовки

Колектив, відомий у найдальших куточках світу! Унікальна творча формація, яка вже десятки років знайомить світ з українським музичним спадком!

28 квітня в Тернополі на сцені Драмтеатру виступить легендарний Хор ім. Григорія Верьовки. Початок концерту о 19:30, повідомили організатори Clever Production .

Для тернопільських шанувальників виступить хор, балет та оркестру колективу – всього 70 артистів! До 80-річчя хору вони представлять спеціальну ювілейну програму “За честь, за славу, за народ”, яка складатиметься із улюблених шанувальниками творів. Це історичні думи, козацькі та чумацькі пісні і танці, жартівливі хорові сценки, родинно-побутова, обрядова лірика – пісні і танці, виконувані на святах врожаю, на весіллях. Хор включає також у свої концерти пісенні скарби багатьох народів світу. Органічними для колективу стали й оригінальні композиції, в яких музика, спів і танець виступають триєдиним компонентом. Також будуть прем’єри, які хор готує спеціально до ювілейної програми.

“Ми не відкладаємо творчість на “кращі” часи. Поки триває війна, триватиме наша концертна діяльність на підтримку ЗСУ та людей, які постраждали внаслідок агресії рф. Сьогодні ми, як ніколи, повинні бути єдиним цілим і непосильно працювати заради нашої Перемоги», – анонсує подію директор-розпорядник колективу Ігор Курилів.

Хор ім. Г. Верьовки зараз активно тримає культурний фронт України, виступаючи з благодійними концертами у різних країнах Європи та українських містах, збираючи кошти для відновлення пошкоджених росіянами культурних пам’яток, серед яких Музеї Сковороди, Маріупольський драмтеатр, Харківські опера та філармонії, храми тощо, у Фонд для лікування та реабілітацію наших Захисників, які зараз на Луганщині та Донеччині. Також виступають для діток, які, на жаль, втратили батьків через війну. На ці благодійні ініціативи колектив перераховує виручені з концертів кошти.

Саме на таку подію запрошують тернополян, адже подія в Тернополі також благодійного спрямування, а частина коштів буде передана ЗСУ.

«Український народ повсякчас жив з піснею. Зараз ми повинні співати, бо у нас душа добра, тепла та світла! Тож запрошуємо усіх тернополян заспівати разом справжню щиру українську пісню, яка дає нам сил боротися за нашу свободу і незалежність» – запрошує на концерт директор-розпорядник колективу Ігор Курилів.